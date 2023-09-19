Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 20
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 20
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»

31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

27 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

26 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»

25 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»

18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

10 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе

5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

4 май 2023 : 		 Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| 19 сен 2023

JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!



zoom
В интервью Cassius Morris, у бывшего вокалиста JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens'a спросили, каковы у него отношения с Rob Halford'ом:

«Я полагаю, что людей очень разозлило то, что на самом деле между нами никогда не было [соперничества]. Я имею в виду, что в свое время было сказано немного лишнего, но мы всегда были друзьями, и я всегда уважал его, безусловно. И он всегда хорошо отзывался обо мне в прессе. Поэтому я думаю, что людей злит то, что мы не ненавидим друг друга и не говорим гадости. Но мы определенно считаем друг друга друзьями, и между нами есть уважение».

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным для PRIEST организовать единовременный концерт с участием всех нынешних и бывших участников группы, включая самого Owens'а и гитариста-основателя PRIEST Kenneth "K.K." Downing'a, он сказал:

«Должен ли он быть? Да. Будет ли? Не думаю. Я не думаю, что они когда-нибудь сделают это. Они, похоже, не принимают настолько правильных решений, поэтому я не думаю, что это может произойти. Мы ведь говорим о группе, которая в прошлом году перешла на одного гитариста [имея в виду тот факт, что PRIEST объявили о том, что будут гастролировать с одним гитаристом, а затем быстро отменили свое решение и вернулись к двухгитарному формату]. Так что я не думаю, что это произойдет.

Я считаю, что было бы здорово, если бы они вернули в группу Ken'a и устроили турне. Я думаю, что мир был бы рад увидеть это. Сыграть со мной? Этого точно не случится, я так не думаю. Но я думаю, что фанаты были бы в восторге. Я думаю, это было бы здорово и весело... но я не думаю, что это когда-нибудь случится».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 сен 2023
k
klim
На картинке постер фильма Netflix о Риппере?
20 сен 2023
P
Possessed
Я думаю... но я не думаю(5)

просмотров: 793

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом