19 сен 2023



JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!



В интервью Cassius Morris, у бывшего вокалиста JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens'a спросили, каковы у него отношения с Rob Halford'ом:



«Я полагаю, что людей очень разозлило то, что на самом деле между нами никогда не было [соперничества]. Я имею в виду, что в свое время было сказано немного лишнего, но мы всегда были друзьями, и я всегда уважал его, безусловно. И он всегда хорошо отзывался обо мне в прессе. Поэтому я думаю, что людей злит то, что мы не ненавидим друг друга и не говорим гадости. Но мы определенно считаем друг друга друзьями, и между нами есть уважение».



Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным для PRIEST организовать единовременный концерт с участием всех нынешних и бывших участников группы, включая самого Owens'а и гитариста-основателя PRIEST Kenneth "K.K." Downing'a, он сказал:



«Должен ли он быть? Да. Будет ли? Не думаю. Я не думаю, что они когда-нибудь сделают это. Они, похоже, не принимают настолько правильных решений, поэтому я не думаю, что это может произойти. Мы ведь говорим о группе, которая в прошлом году перешла на одного гитариста [имея в виду тот факт, что PRIEST объявили о том, что будут гастролировать с одним гитаристом, а затем быстро отменили свое решение и вернулись к двухгитарному формату]. Так что я не думаю, что это произойдет.



Я считаю, что было бы здорово, если бы они вернули в группу Ken'a и устроили турне. Я думаю, что мир был бы рад увидеть это. Сыграть со мной? Этого точно не случится, я так не думаю. Но я думаю, что фанаты были бы в восторге. Я думаю, это было бы здорово и весело... но я не думаю, что это когда-нибудь случится».







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