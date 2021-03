сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST продал половину



Reach Music Publishing выкупили 50 % прав на песни гитариста JUDAS PRIEST Glenn'a Tipton'a. В его руках находятся права на почти 200 песен как участника группы JUDAS PRIEST. Кроме того, в сделку включены и песни из сольных работ — "Baptizm Of Fire" и "Edge Of The World".



Сообщается, что на лето планируется выпуск 42-дискового бокс-сета с массой бонус-треков и 132-страничной книги с редкими фотографиями и памятными вещами по случаю 50-летия творческой деятельности.







