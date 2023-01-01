сегодня



Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST



В рамках недавнего интервью с DJ Force X гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал, как поменялся его образ жизни после сердечного приступа:



«Мне очень повезло. Я постоянно повторяю это — мне очень повезло; мне очень повезло. Теперь до конца своей жизни я на лекарствах. И мне нужно следить за тем, сколько зелени я ем, как это ни смешно. Потому что моё сердце в порядке. Я должен следить за тем, насколько густая у меня кровь. У меня механический клапан, поэтому я должен следить за тем, чтобы моя кровь была достаточно жидкой, чтобы проходить через клапан, но не слишком жидкой, чтобы я мог истечь кровью, если порежусь. Употребление зелени сгущает кровь из-за содержащегося в ней витамина К, так что именно с этим я должен быть осторожен, как бы это ни было странно.



Опять же, люди теряют свои конечности, теряют глаза — люди теряют гораздо больше, чем то, через что пришлось пройти мне. Так что повторюсь: мне невероятно повезло.



Иногда это вызов, и мне придётся жить с этим до конца жизни, но по сравнению с тем, через что приходится проходить другим людям, это ничто, и мне очень повезло, что у меня случилось всё именно так».







+2 -0



просмотров: 289

