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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Judas Priest

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Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST



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В рамках недавнего интервью с DJ Force X гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал, как поменялся его образ жизни после сердечного приступа:

«Мне очень повезло. Я постоянно повторяю это — мне очень повезло; мне очень повезло. Теперь до конца своей жизни я на лекарствах. И мне нужно следить за тем, сколько зелени я ем, как это ни смешно. Потому что моё сердце в порядке. Я должен следить за тем, насколько густая у меня кровь. У меня механический клапан, поэтому я должен следить за тем, чтобы моя кровь была достаточно жидкой, чтобы проходить через клапан, но не слишком жидкой, чтобы я мог истечь кровью, если порежусь. Употребление зелени сгущает кровь из-за содержащегося в ней витамина К, так что именно с этим я должен быть осторожен, как бы это ни было странно.

Опять же, люди теряют свои конечности, теряют глаза — люди теряют гораздо больше, чем то, через что пришлось пройти мне. Так что повторюсь: мне невероятно повезло.

Иногда это вызов, и мне придётся жить с этим до конца жизни, но по сравнению с тем, через что приходится проходить другим людям, это ничто, и мне очень повезло, что у меня случилось всё именно так».




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