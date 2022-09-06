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*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
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Judas Priest

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Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP



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Dave Mustaine прокомментировал недавний срыв на фестивале, когда он накинулся на техников JUDAS PRIEST, проводящих настройку во время сета MEGADETH:

«Недавно у меня произошел срыв на сцене, и это был один из немногих случаев за последние годы. И это было не потому, что кто-то что-то сделал, а я просто отреагировал. Это был третий раз, когда с нами что-то случилось, и на третий раз я просто решил: "хватит это терпеть!"

Мы были в Бельгии на Graspop [фестиваль Metal Meeting]. И члены команды WHITESNAKE решили, что это нормально — проводить саундчек во время нашего выступления. Говорим о дилетантах. Потом техники DEEP PURPLE сделали то же самое пару дней спустя на фестивале Hellfest во Франции. Ещё одни дилетанты. Я знаю, что группа не стала бы этого делать. А в последний раз, на самом последнем шоу тура, это сделала команда JUDAS PRIEST. И я обалдел. Я чуть не подошёл к тому парню и не сказал ему что-то в лицо, потому что я был просто в бешенстве».

Mustaine пояснил, что он не считает членов групп WHITESNAKE, DEEP PURPLE и JUDAS PRIEST лично ответственными за то, как их команды техников вели себя на вышеупомянутых фестивалях.

«На это можно смотреть с двух сторон. Полный непрофессионализм со стороны техников тех групп и со стороны менеджеров сцены, менеджеров по постановке на этих фестивалях.

Считаю ли я, что это дело рук промоутера? Нет, я не думаю, что это сделал промоутер. Думаю ли я, что это сделали участники группы? Нет, я так не думаю. На самом деле мы только что закончили песню-трибьют, над которой мы работали для JUDAS PRIEST, и если бы я думал, что это сделала группа, я бы прекратил работу над песней.

Многие из этих парней из команды отправляются в тур, и им не очень хорошо платят. Поэтому они пьют, курят, делают что угодно — некоторые так делают, некоторые нет. Но вы найдёте людей, которые этого не сделают никогда, — это профессионалы; они знают, что так делать нельзя.

Ненавижу ли я этих людей? Нет. Было ли это не круто? Да. Прощаю ли я их? Полностью. Но это всё равно был один из подобных случаев».

Неясно, были ли участники JUDAS PRIEST в курсе срыва Dave'a или нет.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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6 сен 2022
Гепард
Рыжий обиженник.

Подрочил бы, что ли, напряжение снял.

Не обязательно на камеру.
Like!4
6 сен 2022
RomV
-- Ненавижу ли я этих людей? Нет. Было ли это не круто? Да. Прощаю ли я их? Полностью.

Аве, Всепрощающему Дейву! Аве!
Like!1
6 сен 2022
o
olly71
Ну да это сбивает и отвлекает очень сильно . Ошибка оргов что они не смогли распределить время грамотно . Техники тут ни причём у них команда обеспечить полную настройку оборудования к моменту окончания сета Мегадет.
6 сен 2022
gravitgroove
olly71, не в защиту или дискриминацию обеих сторон, но настройкой можно заняться заранее, а не эксплуатировать чужой эфир.

P.s. Как он смычно произносит букву P (Пи)
6 сен 2022
o
olly71
gravitgroove, заранее когда ? Там две сцены бок о бок через ширму . Концерты идут нон-стопом с утра и до позднего вечера . Пока на одной сцене играет группа концерт на другой техники меняют оборудование и его настраивают .
6 сен 2022
o
olly71
olly71, гитары и бас можно в принципе настроить и через наушники но как ты настроишь барабаны и главный микрофон без шума ?

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