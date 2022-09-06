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Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP



Dave Mustaine прокомментировал недавний срыв на фестивале, когда он накинулся на техников JUDAS PRIEST, проводящих настройку во время сета MEGADETH:



«Недавно у меня произошел срыв на сцене, и это был один из немногих случаев за последние годы. И это было не потому, что кто-то что-то сделал, а я просто отреагировал. Это был третий раз, когда с нами что-то случилось, и на третий раз я просто решил: "хватит это терпеть!"



Мы были в Бельгии на Graspop [фестиваль Metal Meeting]. И члены команды WHITESNAKE решили, что это нормально — проводить саундчек во время нашего выступления. Говорим о дилетантах. Потом техники DEEP PURPLE сделали то же самое пару дней спустя на фестивале Hellfest во Франции. Ещё одни дилетанты. Я знаю, что группа не стала бы этого делать. А в последний раз, на самом последнем шоу тура, это сделала команда JUDAS PRIEST. И я обалдел. Я чуть не подошёл к тому парню и не сказал ему что-то в лицо, потому что я был просто в бешенстве».



Mustaine пояснил, что он не считает членов групп WHITESNAKE, DEEP PURPLE и JUDAS PRIEST лично ответственными за то, как их команды техников вели себя на вышеупомянутых фестивалях.



«На это можно смотреть с двух сторон. Полный непрофессионализм со стороны техников тех групп и со стороны менеджеров сцены, менеджеров по постановке на этих фестивалях.



Считаю ли я, что это дело рук промоутера? Нет, я не думаю, что это сделал промоутер. Думаю ли я, что это сделали участники группы? Нет, я так не думаю. На самом деле мы только что закончили песню-трибьют, над которой мы работали для JUDAS PRIEST, и если бы я думал, что это сделала группа, я бы прекратил работу над песней.



Многие из этих парней из команды отправляются в тур, и им не очень хорошо платят. Поэтому они пьют, курят, делают что угодно — некоторые так делают, некоторые нет. Но вы найдёте людей, которые этого не сделают никогда, — это профессионалы; они знают, что так делать нельзя.



Ненавижу ли я этих людей? Нет. Было ли это не круто? Да. Прощаю ли я их? Полностью. Но это всё равно был один из подобных случаев».



Неясно, были ли участники JUDAS PRIEST в курсе срыва Dave'a или нет.







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