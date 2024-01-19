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Judas Priest

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Новая песня JUDAS PRIEST



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Crown Of Horns, официальное видео с текстом от группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выходящего восьмого марта на Sony Music:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger




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19 янв 2024
J
Jack of Diamonds
Приятный трек
19 янв 2024
d
decided
Супер! Офигенный трэк! Группа в полном порядке! Даст фору молодняку!

просмотров: 477

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