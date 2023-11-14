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Judas Priest

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14 ноя 2023 : 		 Тизер нового трека JUDAS PRIEST

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

11 окт 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»

9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»
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|||| 14 ноя 2023

Тизер нового трека JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST опубликовали тизер к новому синглу, "Trial By Fire", релиз которого намечен на 17 ноября.










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14 ноя 2023
IJzerklompje
Сначала у Дрим Театера название украли, теперь у тестамента)
14 ноя 2023
J
Jack of Diamonds
IJzerklompje, вообще то у Journey, раз Фолкнер про прогрессив вещает
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, любимая песня у тестов, обожаю её, как и весь тот альбом.
Like!1
14 ноя 2023
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, думаю как-нибудь попозже его полностью послушать и че-нить чиркануть, а то, я гляжу, на него там одно мнение. но точно не раньше Ekseption)
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, да охеренный альбом просто. И музыкально крутой, и как-то дух времени они передали отлично - трэшу к тому моменту протоптали дорогу, альбомы хорошо продавались, можно было от души играть, хорошо зарабатывая на этом, там в каждой секунде чувствуется какая-то… радость создания что ли.
Like!1

просмотров: 751

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