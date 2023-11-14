14 ноя 2023



Тизер нового трека JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST опубликовали тизер к новому синглу, "Trial By Fire", релиз которого намечен на 17 ноября.

TRIAL BY FIRE. FRIDAY. pic.twitter.com/VLuWjLCirb — Judas Priest (@judaspriest) November 13, 2023

















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