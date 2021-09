19 сен 2021



Вокалист JUDAS PRIEST : «Мы — часть музыкальной культуры Америки»



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как группе удалось просуществовать столько лет:



«Я думаю, что всё качественное само себя поддерживает. Прямо с тех ранних этапов, которые послужили толчком к развитию — как же глубоко я могу заглянуть (в прошлое)? — "United", "Take On The World", "Evening Star" — всё, начиная с того момента, когда вы устанавливаете связь, и она начинает сохраняться — всё это является вашей мотивацией продолжать делать музыку на очень высоком уровне. Мы никогда не подходили к нашим альбомам с позиции создания одной песни в качестве радиохита, а остальное было просто ерундой... Хорошие вещи остаются навсегда.



Сейчас PRIEST — часть музыкальной жизни американской культуры. Мы были таковыми в течение долгого времени. Чем дольше ты существуешь, тем больше в этом материале содержания. Мы — хэви-металлическая машина времени, мы можем вернуть вас в 1970-е годы и буквально пройтись по десятилетиям вместе через выступления, которые мы проводим сейчас... Мы хотим дать нашим поклонникам лучшее, что мы можем!»







+3 -1



просмотров: 440