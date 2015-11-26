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Judas Priest

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19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен
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|||| 19 сен 2021

Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»



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ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как группе удалось просуществовать столько лет:

«Я думаю, что всё качественное само себя поддерживает. Прямо с тех ранних этапов, которые послужили толчком к развитию — как же глубоко я могу заглянуть (в прошлое)? — "United", "Take On The World", "Evening Star" — всё, начиная с того момента, когда вы устанавливаете связь, и она начинает сохраняться — всё это является вашей мотивацией продолжать делать музыку на очень высоком уровне. Мы никогда не подходили к нашим альбомам с позиции создания одной песни в качестве радиохита, а остальное было просто ерундой... Хорошие вещи остаются навсегда.

Сейчас PRIEST — часть музыкальной жизни американской культуры. Мы были таковыми в течение долгого времени. Чем дольше ты существуешь, тем больше в этом материале содержания. Мы — хэви-металлическая машина времени, мы можем вернуть вас в 1970-е годы и буквально пройтись по десятилетиям вместе через выступления, которые мы проводим сейчас... Мы хотим дать нашим поклонникам лучшее, что мы можем!»

ROB HALFORD:



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