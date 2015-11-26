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Judas Priest

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11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

5 фев 2020 : 		 GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST

18 янв 2020 : 		 У гитариста JUDAS PRIEST полно идей

17 янв 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST разразился...

15 янв 2020 : 		 JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD прокатили мимо Зала Славы Рок-н-Ролла, а Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. взяли
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GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»



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Бывший гитарист DOKKEN GEORGE LYNCH в пятый раз стал дедом восьмого июля, когда у его дочери, Mariah Lynch и гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a родился первый ребенок. В недавнем интервью у него спросили, джемуют ли они с ним вместе и есть ли шанс, что они могут что-то записать:

«Да даже не знаю, может быть. Придётся куда-то уходить и проводить за этим делом больше времени, как это делают гитаристы, когда они собираются вместе.

Richie — потрясающий музыкант, и нам очень повезло, что он есть в жизни моей дочери.

Мы с женой отправились туда [в Нэшвилл], когда ребёнок [родился], и остались там на некоторое время. Мне было неловко писать [о появлении ребёнка в социальных сетях], потому что я не хотел, чтобы меня это всё отвлекало. Я хотел сосредоточиться на моей дочери, ребёнке и моей семье. Я не хотел каждые пять минут убегать в студию, чтобы там подроч...пошреддить, вместо того, чтобы менять подгузники. [Смеётся].

Моя дочь росла в мире гитары, мы брали её в туры с самого раннего возраста. У нас было домашнее обучение, она путешествовала по миру вместе с нами и сидела на сцене во время концертов».

GEORGE LYNCH On JUDAS PRIEST





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