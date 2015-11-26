сегодня



GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST : «Хорошо, что он с нами!»



Бывший гитарист DOKKEN GEORGE LYNCH в пятый раз стал дедом восьмого июля, когда у его дочери, Mariah Lynch и гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a родился первый ребенок. В недавнем интервью у него спросили, джемуют ли они с ним вместе и есть ли шанс, что они могут что-то записать:



«Да даже не знаю, может быть. Придётся куда-то уходить и проводить за этим делом больше времени, как это делают гитаристы, когда они собираются вместе.



Richie — потрясающий музыкант, и нам очень повезло, что он есть в жизни моей дочери.



Мы с женой отправились туда [в Нэшвилл], когда ребёнок [родился], и остались там на некоторое время. Мне было неловко писать [о появлении ребёнка в социальных сетях], потому что я не хотел, чтобы меня это всё отвлекало. Я хотел сосредоточиться на моей дочери, ребёнке и моей семье. Я не хотел каждые пять минут убегать в студию, чтобы там подроч... пошреддить, вместо того, чтобы менять подгузники. [Смеётся].



Моя дочь росла в мире гитары, мы брали её в туры с самого раннего возраста. У нас было домашнее обучение, она путешествовала по миру вместе с нами и сидела на сцене во время концертов».













+1 -0



просмотров: 526

