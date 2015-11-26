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Вокалист JUDAS PRIEST : «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»



В рамках недавней беседы с Antihero вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, как ему удалось сохранять свой голос столь длительное время, в то время как у большинства коллег по цеху с этим дела не очень:



«Я не знаю, это как хэви-металлическое чудо, не так ли? В следующем году мне исполнится 70. Я в восторге и рад, что всё ещё могу делать то, что хочу. Есть некоторые вещи, которые я не могу делать так, как мог бы сделать в молодости, потому что я постарел и тело поменялось, особенно мои голосовые связки. Но я воодушевлён, и меня подхлёстывают в студии [продюсеры PRIEST] Andy Sneap и Tom Allom, чтобы получить от меня всё самое лучшее. Так что я просто очень благодарен, потому что, опять же, некоторые из моих товарищей испытывали трудности на протяжении многих лет с голосовыми связками и проблемами, которые случаются с тобой с годами, и над которыми ты не властен. Так что я просто считаю своим благословением то, что я всё ещё могу задать по полной на концерте или пластинке!»







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