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Вокалист JUDAS PRIEST : «Материала — хоть ж... жуй!»



Участники JUDAS PRIEST Rob Halford, Scott Travis и Richie Faulkner поговорили с Metal Hammer о том, как идёт процесс работы над новым материалом.



«Мы начали год с подготовки следующего металлического шедевра JUDAS PRIEST. У нас была одна массивная сессия совместного сочинения, и мы собрали огромное количество материала, что по-настоящему впечатляет после славного отклика на "Firepower"», — говорит Rob.



«Должно получиться хорошо. Rob всегда в восторге от новой музыки, что здорово, потому что он такой креативный парень, и когда ты такой креативный, естественно, ты никогда не останавливаешься на достигнутом. Ты всегда хочешь сделать что-то новое и добиться прекрасного результата», — добавляет Travis.



Faulkner более подробно рассказал о процессе сочинения песен PRIEST:



«Мы собираем все наши идеи, собираемся вместе, бросаем их в котёл и смотрим, что останется, какие есть знаки, что цепляет Rob'a. Это может быть рифф, в который он вцепится зубами, который вдохновляет на лирику или интро, стих или припев, и вдруг у тебя появляется ядро песни!»













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