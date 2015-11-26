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Judas Priest

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19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»



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Участники JUDAS PRIEST Rob Halford, Scott Travis и Richie Faulkner поговорили с Metal Hammer о том, как идёт процесс работы над новым материалом.

«Мы начали год с подготовки следующего металлического шедевра JUDAS PRIEST. У нас была одна массивная сессия совместного сочинения, и мы собрали огромное количество материала, что по-настоящему впечатляет после славного отклика на "Firepower"», — говорит Rob.

«Должно получиться хорошо. Rob всегда в восторге от новой музыки, что здорово, потому что он такой креативный парень, и когда ты такой креативный, естественно, ты никогда не останавливаешься на достигнутом. Ты всегда хочешь сделать что-то новое и добиться прекрасного результата», — добавляет Travis.

Faulkner более подробно рассказал о процессе сочинения песен PRIEST:

«Мы собираем все наши идеи, собираемся вместе, бросаем их в котёл и смотрим, что останется, какие есть знаки, что цепляет Rob'a. Это может быть рифф, в который он вцепится зубами, который вдохновляет на лирику или интро, стих или припев, и вдруг у тебя появляется ядро песни!»

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

WarSong


19 окт 2020, 14:50		Хоть разработанными булками жуй.

ElectricRetard


19 окт 2020, 15:56		Чот Дарксайд ass-шеймит Хэлфорда по полной.

Maestro vs


19 окт 2020, 15:57		Админы, несколько новостей подряд это было настолько толсто, что даже тонко, но мера-то должна быть во всём, нет?


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