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K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»



K. K. DOWNING в рамках беседы с Louder Sound ответил на ряд вопросов поклонников. В частности, у него спросили, какие бы он выбрал три группы для выступления в своём клубе KK’s Steel Mill из тех, которые там еще не выступали, на что он ответил:



«Wishbone Ash — это очень важная группа. Я рад сообщить, что они приедут в Mill, но было бы здорово, если бы они воссоединились с Ted'ом [Turner'ом] и Laurie [Wisefield'ом], чтобы у них было три гитариста... Только представьте! Я был очень серьёзным монстриком, и в ранние годы Wishbone не были для меня тяжёлыми. Но я подумал, что если бы у [Judas Priest] было два гитариста, которые могли бы и сочинять, и играть на соло- и ритм-гитаре, то, возможно, мы могли бы сделать тяжёлую версию подобной музыки, и так оно и вышло. Scorpions тоже подошли бы. Judas Priest — вот ещё одна группа! Почему бы и нет? Как знать!»



Какая самая громкая группа, которую вы когда-либо слышали вживую?



«Когда мы играли с AC/DC в туре "Highway To Hell" на хоккейном стадионе в Финляндии, я вышел посмотреть на них со стороны, и, честно говоря, мои почки подпрыгнули до печени и переплелись с поджелудочной железой. Это было просто зверски, чувак!»







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