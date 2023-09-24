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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 43
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Judas Priest

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24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

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10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

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K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»



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K. K. DOWNING в рамках беседы с Louder Sound ответил на ряд вопросов поклонников. В частности, у него спросили, какие бы он выбрал три группы для выступления в своём клубе KK’s Steel Mill из тех, которые там еще не выступали, на что он ответил:

«Wishbone Ash — это очень важная группа. Я рад сообщить, что они приедут в Mill, но было бы здорово, если бы они воссоединились с Ted'ом [Turner'ом] и Laurie [Wisefield'ом], чтобы у них было три гитариста... Только представьте! Я был очень серьёзным монстриком, и в ранние годы Wishbone не были для меня тяжёлыми. Но я подумал, что если бы у [Judas Priest] было два гитариста, которые могли бы и сочинять, и играть на соло- и ритм-гитаре, то, возможно, мы могли бы сделать тяжёлую версию подобной музыки, и так оно и вышло. Scorpions тоже подошли бы. Judas Priest — вот ещё одна группа! Почему бы и нет? Как знать!»

Какая самая громкая группа, которую вы когда-либо слышали вживую?

«Когда мы играли с AC/DC в туре "Highway To Hell" на хоккейном стадионе в Финляндии, я вышел посмотреть на них со стороны, и, честно говоря, мои почки подпрыгнули до печени и переплелись с поджелудочной железой. Это было просто зверски, чувак!»

K.K. DOWNING Says He'd Like JUDAS PRIEST To Play His Steel Mill Club In The UK -




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24 сен 2023
father
Halford: «Почему бы КК не пососать мой хуй?»

просмотров: 239

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