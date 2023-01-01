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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»



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В новом интервью журналу Metal Hammer вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford, который боролся с раком простаты во время пандемии, сказал, что он смирился с неизбежностью смерти:

«В последние несколько недель я думал об этом. В этом году мне исполняется 72 года, и ты быстро понимаешь, что 72 не так уж далеко от 80, особенно когда большая часть нашего мира вращается вокруг трёхлетних циклов, которые приходятся на альбомы. Так что, честно говоря, у меня осталась всего пара таких циклов. Приходится думать о том, как справиться с этой реальностью.

Я никогда не боялся смерти — она меня ничуть не беспокоит, — но мне приходится мириться с тем, что возможность заниматься любимым делом закончится, и из-за этого хочется жить вечно».




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