Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»



В интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" у Kenneth'a "K.K." Downing'a спросили, какова вероятность того, что он вновь выйдет на одну сцену с бывшими, на что он ответил:



«Я спросил их, хотят ли они, чтобы я вернулся к этой роли, пару раз в письменном виде, и получил ответ: "Нет". Так что всё осталось как есть. И тогда я решил: "Ладно, хорошо. Тогда я создам новую группу", что я и сделал [с KK'S PRIEST]. И сейчас я очень рад, потому что я заново открыл себя... Я сочинял весь материал для группы в конце 1960-х — начале 1970-х годов и забыл, каково это... Приятно записывать материал и самому определять, что пойдёт, а что нет, без необходимости в сотрудничестве, которое занимает слишком много времени. Здорово просто взяться за дело».



Downing сказал, что он особенно разочарован тем, что один из основателей JUDAS PRIEST Ian Hill (бас), похоже, не захотел, чтобы K. K. снова присоединился к группе:



«Честно говоря, самое ужасное во всей этой истории то, что Ian отказал мне в возможности вернуться в группу. Я к тому, что мы вместе ходили в детский сад, мы были как братья. И мы провели много лет на задней площадке автобуса, жалуясь на всех остальных [смеётся] Я всегда думал, что я и он на протяжении многих лет — это одно целое, а тут такое... Однако я просто не понимаю, как всё это могло случиться. Плюс ещё Rob [Halford, вокал] покинул группу на 14 лет. И именно я сыграл важную роль в том, чтобы пригласить его обратно. Как он может отказать мне в возможности выйти на сцену и исполнить мои песни? Они говорят: "Мы готовы это сделать, но ты не можешь". Но ведь Ian и Rob никогда не писали музыку для этой группы!»



На вопрос о том, думает ли он, что на Ian'а было оказано давление со стороны руководства JUDAS PRIEST или со стороны Rob'а и гитариста Glenn'а Tipton'а с целью удержать Downing'а от возвращения назад, K. K. ответил:



«Что-то где-то не так. Это не имеет смысла. Как может Ian, басист, который никогда не сочинял песен, отказывать мне в возможности быть в группе? Все эти годы я сочинял эти песни и риффы, но как он может стоять там и играть на басу и не позволять мне играть на гитаре в этих песнях? Это бессмыслица. И нет никакого смысла в том, чтобы не вернуть оригинального участника из фирменного состава. Нелогично. Неужели я настолько плох? [Смеётся] Но в любом случае я пошёл дальше и выпустил два альбома [с KK'S PRIEST] за два года, а те ребята выпустили два альбома за 14 лет. Я просто не понимаю. Не понимаю».



На вопрос о том, считает ли он, что все проблемы между участниками классического состава JUDAS PRIEST возникают из-за адвокатов и менеджмента, Downing ответил следующее:



«Кто-то там решил: "Я изменю историю, и я буду решать, что фанаты будут слышать, а что нет, кого они будут видеть, а кого нет". Кто-то в этой группе принимает такие решения. Но на самом деле это только на их совести, потому что мы все знаем, что фэны... Я имею в виду, что [бывший вокалист PRIEST Tim] "Ripper" [Owens] — отличный певец, и он записал с нами два отличных альбома. Мы провели очень много туров, и он прекрасный, замечательный вокалист, но требование фанатов вернуть в группу Rob'а было просто ошеломляющим, потому что они считают, что Rob — это голос группы, как Фредди Меркьюри в QUEEN или Bruce [Dickinson] в [IRON] MAIDEN, и этот список можно продолжать и продолжать. Так что это неоспоримо. И я полагаю, что Tim первым признал бы это и понял. Даже если он пел песни лучше, как мы уже говорили, Rob — это голос JUDAS PRIEST. Но теперь, к счастью, "Ripper" стал голосом KK'S PRIEST, потому что этот парень поёт намного лучше, чем раньше. Это просто потрясающе. Так что я очень рад, что он снова с нами в команде».



На вопрос о том, рассмотрел бы он возможность воссоединения с JUDAS PRIEST, если бы группа собиралась выпустить последний альбом и ему предложили бы сыграть на нём, Downing ответил:



«Одно я знаю точно: этого никогда не случится... Я знаю, что Glenn отошёл от гастролей. Но может ли он сочинять и записываться, я не знаю. К сожалению, у меня нет информации о состоянии здоровья Glenn'а. Я и правда не знаю. Но только потому, что я так близок к этой индустрии, я слышал ужасно много вещей из далёкого прошлого, но, как я уже сказал, неподтверждённых.



Я бы сказал, что на данный момент я потратил много времени и сил, пытаясь как-то разобраться в ситуации. Это довольно сложные вопросы. Как я уже сказал, я был недоволен многими моментами. За книгу, посвящённую 50-летию группы, и всё остальное я ничего не получил — никаких денег от всего этого. Поэтому тяжело видеть всю эту продукцию со всеми этими изображениями, за которые я тоже заплатил и в создании которых принимал участие — я работал над большинством этих образов. Всё это встало на коммерческие рельсы, и, возможно, именно в этом всё дело. В первые три-четыре года существования JUDAS PRIEST ещё не было ни Glenn'а, ни Rob'а, так как же можно сделать книгу о 50-летнем юбилее, если не включить в неё первые годы? И это было неправильно. И они попросили фанатов заплатить пятьсот долларов за книгу, которая не совсем соответствует реальному положению дел. Но в целом здесь столько всего, столько претензий, словно в трясине.



В 2010 году мы все как друзья, как директора компании, как бизнесмены, как участники группы решили прекратить существование группы. В 2010 году мы все решили уйти на покой. Менеджмент — и у меня есть электронные письма — сказал: "Нам нужно, чтобы вы придумали название тура, которое будет означать конец группы". Поэтому и было выбрано слово "Epitaph". В силу определённых обстоятельств меня попросили сочинить EP в поддержку этих гастролей. И я сказал: "Так вы хотите, чтобы я закончил свою карьеру на EP? Я не буду этого делать". В общем, тогда было много неприятных моментов, и в конце концов я сказал: "Хорошо. Если никто не собирается меня слушать, вы можете сами устроить прощальный тур. Я этого делать не буду". И я отказался от проведения прощального тура. Сейчас, 15 лет спустя, легко говорить об этом, но если идея заключалась в том, чтобы продолжать, я должен был знать это, мне должны были всё это объяснить. Или, по крайней мере, если был вариант, что они собираются продолжать, у меня должна была быть возможность... Они должны были сказать: "Мы продолжаем. Может быть, ты вернёшься?"



Но потом они быстро объявили, и, возможно, они были удивлены тем, что Richie привнес в группу новую энергию, потому что именно это они и сказали в заявлениях для прессы. А ещё они сказали: "Никто из фанатов не скучает по К. К.", так что, возможно, они почувствовали — я не знаю — перерождение без меня. Это немного странно, потому что в то время, в 2010 году, я на самом деле чувствовал, что я был источником энергии в группе, а все остальные, казалось, просто выполняли свои функции. В то время я ещё не знал о болезни Glenn'а. Но что-то казалось неправильным. Я знаю, что Rob выпустил два студийных альбома в 2010 году и совершил мировое турне, включая Ozzfest, исполняя песни JUDAS PRIEST, и все боялись, что он снова уйдёт в сольное плаванье. Поэтому мы решили, что в силу всех этих причин нам нужно свернуть лагерь JUDAS PRIEST. И мы так и планировали. К сожалению, кто-то перевёл стрелки на меня».



Когда интервьюеры заявили Downing'у, что они и другие поклонники JUDAS PRIEST скучают по его выступлениям на сцене вместе с группой, K. K. сказал:



«Большое спасибо, ребята. И я понимаю, почему. Я был там очень долго. [Смеётся]. Я был как старый башмак или бородавка на вашей шее или что-то подобное. Я был частью жизни. В последнем туре, который они только что провели, я видел сет-лист, и они играли одну песню из двух последних альбомов. Всё остальное — это мои песни.



Я могу только предположить, что есть коммерческие аспекты, которые стоят на пути моего возвращения в JUDAS PRIEST... Я не знаю. Может быть, Glenn действительно никогда не хотел, чтобы я был рядом... Я не знаю. Может быть, он воспринял это как конец эпохи, и я думаю, что он прав, если говорить обо мне».







