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Judas Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы



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В недавнем интервью Classic Rock у бывшего гитариста JUDAS PRIEST Kenneth'a "K. K." Downing'a спросили, какой альбом он считает лучшим из тех, что записывал, на что он ответил:

«[Смеётся]. Даже не буду извиняться, я выберу "Sermons Of The Sinner" [2021] и "Sinner Rides Again". Оба альбома убойны, и каждым из них я горжусь. Они полностью отражают и представляют то, кто и что я есть. Они продолжают моё наследие и бережно соотносятся с прошлому».

На вопрос о том, а какой альбом был худшим из тех, что он записал, K. K. ответил:

«Боже мой, наверное это "Point Of Entry". Но на нём всё равно есть хорошие песни. Так что очень сложно ответить на этот вопрос».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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20 дек 2023
Corpsegrinder04
Point of Entry хороший альбом. Просто ему не повезло оказаться между двумя Ебашайшими British Steel и Screaming for Vengeance.
Like!2
20 дек 2023
kircore
Corpsegrinder04, а тебе, наверное, клип Don't Go нравится? Там ещё такие усы обольстительные.
Like!1  Dislike!1
20 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
kircore, каждый раз, когда я вижу слово "усы" ну или сами усы на ком-то, вспоминаю анекдот - "Почему у ковбоев усы в говне? Потому что они ищут любовь не в тех местах!"
20 дек 2023
Corpsegrinder04
kircore, что может быть обольстительного в пизде под носом ? Поведай с профессиональной точки зрения.
20 дек 2023
father
Corpsegrinder04, для тебя скорее всего вообще нет ничего обольстительного в пёздах
20 дек 2023
WahrandPhain
Бритиш стил и пэйнкиллер же, эталон тупой металоидной говнины
  Dislike!4
20 дек 2023
H
H-mer
WahrandPhain, слишком толсто
20 дек 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Из классических пластинок (до ухода Хелфорда) я редко переслушиваю лишь Rocka Rolla и да, Point of Entry. Их включать не тянет практически никогда.
Но если сравнивать на фоне Angel of Retribution, Demolition или Redeemer, то уже и эта парочка не будет сильно выделяться.
Поздний JP в основном не торкает.

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