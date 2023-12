сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы



В недавнем интервью Classic Rock у бывшего гитариста JUDAS PRIEST Kenneth'a "K. K." Downing'a спросили, какой альбом он считает лучшим из тех, что записывал, на что он ответил:



«[Смеётся]. Даже не буду извиняться, я выберу "Sermons Of The Sinner" [2021] и "Sinner Rides Again". Оба альбома убойны, и каждым из них я горжусь. Они полностью отражают и представляют то, кто и что я есть. Они продолжают моё наследие и бережно соотносятся с прошлому».



На вопрос о том, а какой альбом был худшим из тех, что он записал, K. K. ответил:



«Боже мой, наверное это "Point Of Entry". Но на нём всё равно есть хорошие песни. Так что очень сложно ответить на этот вопрос».







