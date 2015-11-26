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Judas Priest

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6 май 2019 : 		 JUDAS PRIEST сыграли много редких песен

30 апр 2019 : 		 Какую песню TIM 'RIPPER' OWENS хотел бы услышать от ROB'а HALFORD'а из своего репертуара в JUDAS PRIEST?

25 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»

19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»
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JUDAS PRIEST сыграли много редких песен



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JUDAS PRIEST как и обещали ранее открыли новую часть североамериканского тура с URIAH HEEP выступлением в Hard Rock Event Center, Hollywood, Florida сет-листом, содержащим много редких или ранее вовсе не исполнявшихся треков: были сыграны три темы из последней работы "Necromancer", впервые исполнена "(Take These) Chains" из альбома "Screaming For Vengeance". "All Guns Blazing" из альбома "Painkiller" впервые прозвучала со сцены за почти 18 лет, а "Out In The Cold" впервые сыграли за тридцать три года. Видео полного выступления доступно ниже:

01. Necromancer 00:00 (live debut)

02. The Sentinel 04:50 (performed for first time since May 26, 2012)

03. Heading Out To The Highway 10:41 (performed for first time since May 26, 2012)

04. Spectre 15:29 (live debut)

05. (Take These) Chains 20:00 (live debut)

06. Judas Rising 23:30 (performed for first time since May 26, 2012)

07. Out In The Cold 27:38 (performed for first time since December 16, 1986)

08. Traitors Gate 34:09 (live debut)

09. Starbreaker 39:55 (performed for first time since May 26, 2012)

10. Steeler 44:30 (performed for first time since October 17, 2010)

11. Halls Of Valhalla 49:30

12. Killing Machine 56:02

13. No Surrender 59:46

14. Victim Of Changes 01:03:10

15. All Guns Blazing 01:12:16 (performed for first time since August 19, 1991)

16. Hell Bent For Leather 01:17:10

Encore:

17. Breaking The Law (with Glenn Tipton) 01:21:51

18. Living After Midnight (with Glenn Tipton) 01:24:25



JUDAS PRIEST Brings Out Rarities, Never-Before-Performed Songs At 2019 North American Tour Opener (Video)






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