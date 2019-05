сегодня



JUDAS PRIEST сыграли много редких песен



JUDAS PRIEST как и обещали ранее открыли новую часть североамериканского тура с URIAH HEEP выступлением в Hard Rock Event Center, Hollywood, Florida сет-листом, содержащим много редких или ранее вовсе не исполнявшихся треков: были сыграны три темы из последней работы "Necromancer", впервые исполнена "(Take These) Chains" из альбома "Screaming For Vengeance". "All Guns Blazing" из альбома "Painkiller" впервые прозвучала со сцены за почти 18 лет, а "Out In The Cold" впервые сыграли за тридцать три года. Видео полного выступления доступно ниже:



01. Necromancer 00:00 (live debut)



02. The Sentinel 04:50 (performed for first time since May 26, 2012)



03. Heading Out To The Highway 10:41 (performed for first time since May 26, 2012)



04. Spectre 15:29 (live debut)



05. (Take These) Chains 20:00 (live debut)



06. Judas Rising 23:30 (performed for first time since May 26, 2012)



07. Out In The Cold 27:38 (performed for first time since December 16, 1986)



08. Traitors Gate 34:09 (live debut)



09. Starbreaker 39:55 (performed for first time since May 26, 2012)



10. Steeler 44:30 (performed for first time since October 17, 2010)



11. Halls Of Valhalla 49:30



12. Killing Machine 56:02



13. No Surrender 59:46



14. Victim Of Changes 01:03:10



15. All Guns Blazing 01:12:16 (performed for first time since August 19, 1991)



16. Hell Bent For Leather 01:17:10



Encore:



17. Breaking The Law (with Glenn Tipton) 01:21:51



18. Living After Midnight (with Glenn Tipton) 01:24:25



















просмотров: 561