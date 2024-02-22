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Judas Priest

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|||| 21 фев 2024

ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член»



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В новом интервью 105.5 WDHA в Морристауне, штат Нью-Джерси, вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, насколько ощущения от возвращения в студию с коллегами по группе отличаются сегодня от того, что было в прошлом:

«Всё так же, как и раньше. Это благословение. Есть чувство благодарности. Есть ощущение: "Боже мой. Мы всё ещё в строю более 50 лет спустя, частично сохранив сущность JUDAS PRIEST". Потому что JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член группы; JUDAS PRIEST — это единое целое. JUDAS PRIEST существуют в мире тяжёлого металла уже более 50 лет, так что тот факт, что мы всё ещё способны находить отклик и демонстрировать актуальность, особенно в новой музыке с предстоящего альбома JUDAS PRIEST "Invincible Shield", невероятно важен для нас. И когда мы находимся в присутствии друг друга и сочиняем музыку, мы опираемся на инстинкты.

Я думаю, что также важно то, что не так часто встречается в наши дни, — доверие. Доверие друг к другу. Доверие к любви, которую вы испытываете друг к другу в группе, потому что ценность, которую несёт в себе доверие, огромна. Когда у вас есть доверие и вера во что бы то ни было, могут произойти замечательные вещи. Так что все эти составляющие того, кем являются в JUDAS PRIEST в 2024 году, — 50 лет спустя после выхода дебютного альбома JUDAS PRIEST "Rocka Rolla" — не изменились. Всё это как линейная нить, и мне очень нравится, что ничего не исчезло».




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22 фев 2024
P
Paffoss
Комментаторы! Ау! И никто до сих пор не написал "это нечто большее, чем один член, это еще и булки"

просмотров: 327

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