сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Я стремился к стилю Рэнди Роудса»



Richie Faulkner побеседовал с Ultimate Guitar незадолго до выхода нового альбома JUDAS PRIEST "Invincible Shield", чтобы обсудить его создание. Faulkner ответил на вопрос о том, какими песнями он больше всего гордится:



«Я думаю, что заглавный трек содержит много всего интересного. В нём много риффов. Так что в этом смысле я горжусь этой песней. В ней много всего намешано, много интересных гитарных партий, а соло-партия — это отдельная маленькое произведение. Я стремился к стилю Рэнди Роудса. Но каждая из них мне нравится по разным причинам. Мы вложили много труда в каждую песню, как по отдельности, так и как команда авторов, чтобы сделать их настолько хорошими, насколько это возможно.



А ещё есть "Panic Attack", "Trial by Fire" — немного другой ритм на гитаре, заглавный трек, "The Serpent and the King". И нужно гордиться ими, иначе нет смысла выпускать песни или пластинку. Пластинка "Firepower" была хорошо принята, и если мы не будем на 1000 % поддерживать то, что мы делаем как группа и как музыканты, то нет смысла выпускать альбомы».



