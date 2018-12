сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing продал свою гитару Flying V 1967 года, которая была использована при записи ряда классических пластинок команды — с "Sad Wings Of Destiny" по "Point Of Entry" — за 150 000 фунтов. Изначальная стоимость инструмента была от 15 до 18 тысяч фунтов.



На аукционе 11 декабря было продано одиннадцать гитар музыканта — так,Gibson Flying V 1971 года ушла за 81 250 фунтов (начальная стоимость 12—13 тысяч). Кроме того, были проданы головы Маршалл, гитара FX и две кожаные куртки из туров "Turbo" и "Screaming For Vengeance". Ранее в этом году музыкант продал права на 136 треков Round Hill Music. Сделка была заключена после провала затеи с элитным гольф-клубом.















