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Judas Priest

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14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

24 июл 2018 : 		 Вышла новая книга о JUDAS PRIEST

23 июл 2018 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?

1 июл 2018 : 		 GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'

26 июн 2018 : 		 JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION

14 июн 2018 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 июн 2018 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing продал свою гитару Flying V 1967 года, которая была использована при записи ряда классических пластинок команды — с "Sad Wings Of Destiny" по "Point Of Entry" — за 150 000 фунтов. Изначальная стоимость инструмента была от 15 до 18 тысяч фунтов.

На аукционе 11 декабря было продано одиннадцать гитар музыканта — так,Gibson Flying V 1971 года ушла за 81 250 фунтов (начальная стоимость 12—13 тысяч). Кроме того, были проданы головы Маршалл, гитара FX и две кожаные куртки из туров "Turbo" и "Screaming For Vengeance". Ранее в этом году музыкант продал права на 136 треков Round Hill Music. Сделка была заключена после провала затеи с элитным гольф-клубом.



K.K. DOWNING




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Rus


14 дек 2018, 10:51		Возьмите его обратно в Прист. Дядьке скучно ))

michael777


14 дек 2018, 15:19		скучно и у дядьки кончатся деньги

Tom Sawyer


14 дек 2018, 15:20		Дядьке не скучно, дядька по ходу на бабло влетел капитально. Не выеживался бы - пилил бы в Прист и зарабатывал. А то авантюры какие-то мутит и прогорает.


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