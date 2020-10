сегодня



ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST , которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой



Rob Halford из JUDAS PRIEST говорит, что он уже знает, какие песни хотел бы исполнить с Леди Гагой, если бы ему когда-нибудь представилась возможность разделить сцену с этой суперзвездой поп-музыки:



«Я бы определённо исполнил "Born This Way", потому что это наш гимн [он имеет в виду ЛГБТ-сообщество]. Что касается песен PRIEST, я думаю, что хотел бы сделать "Breaking The Law" с ней, потому что это говорит о разочаровании, которое мы переживаем, особенно в молодости: "You don't know what it's like, you haven't got a clue. You'd do the same thing too. Breaking the law"».



В интервью для издания People Halford поведал, что он «мгновенно понял», что Леди Гага «станет очень популярной как артистка», когда впервые открыл для себя её музыку:



«Я стал большим поклонником всего, что она делала, и это потому, что я люблю все виды музыки. Она лучшая в том, что она делает».



Halford также вспомнил удививший его момент, когда он пришёл на выступление Леди Гаги вместе с их общей подругой Леди Старлайт, — это случилось на гастролях поп-певицы "ArtRave" в 2014 году в Сан-Диего:



«Когда Гага начала свое выступление, мы со Старлайт проскользнули в зал. Я хлопал, улюлюкал и кричал, как фанаты, и Гага спустилась к ним, а потом она увидела нас и она буквально упала на колени и осыпалась на пол. А Старлайт тычет меня в бок и говорит: "Видишь, я знала, что она будет рада, что ты здесь".



Она такая естественная, она осознаёт себя как личность, и она сделала так много-много-много-много всего для ЛГБТ-сообщества».



Ещё в мае 2015 года Halford рассказал в интервью для Yahoo! Music, что во время одного из лондонских концертов в туре JUDAS PRIEST "Epitaph" Гага планировала выступить в качестве специального гостя:



«Гага позвонила и сказала: "Могу я сесть сзади Rob'а на мотоцикл, когда он выкатится на нём, и мы исполним "Hell Bent For Leather"?" Я сказал: "Боже мой! Это звёздный момент. Пожалуйста, пусть это случится!" Но она не смогла. В итоге ей пришлось уехать на съёмки в Омаху, штат Небраска, и на это ушла неделя. Если это не приятное подтверждение того, что кто-то с необычайным талантом, который не является металл-исполнителем, всё ещё может тяготеть к металлу, то я не знаю, что это такое».



Леди Гага ранее говорила о своей любви к IRON MAIDEN и BLACK SABBATH, называя опыт первой встречи с MAIDEN «событием, поменявшим жизнь». Певица также появилась на фотографиях в Зале славы рок-н-ролла вместе с Alice'ом Cooper'ом и барабанщиком ANTHRAX Charlie Benante.



Леди Гага спела песню "Moth Into Flame" с METALLICA на 59-й ежегодной церемонии вручения премий "Грэмми" в 2017 году в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе.







