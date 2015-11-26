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ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford на днях заявил, что Зал славы рок-н-ролла «не уважает металл».



В этом году британские легенды хэви-металла стали номинантами в голосовании за вступление в Зал славы, но не набрали достаточного количества голосов. Имея право введение с 1999 года, PRIEST уже пытались попасть в Зал славы в 2018 году, но в конечном итоге были исключены из списка номинантов.



В интервью для Word In Your Ear на вопрос, беспокоит ли его тот факт, что PRIEST ещё не приняты в Зал славы, Halford ответил:



«Ну, давайте скажем так. В Америке есть Зал славы рок-н-ролла для музыки, есть Зал славы баскетбола, есть Зал славы бейсбола, футбола — по сути это действительно хорошее, классное признание ваших заслуг; работы, которую вы сделали; того, чего вы достигли, и т. д. и т. п.



Итак, беспокоит ли меня, попадём мы туда когда-нибудь или нет? Не так чтоб очень. Но я думаю, что мы действительно заслуживаем того, чтобы быть там. Потому что когда я смотрю на список людей, которые уже в Зале славы, я чувствую, что для нас место есть. И это было бы признание не только для JUDAS PRIEST, а для всей британской музыки, особенно для британского хэви-металла, и это было бы прекрасное достижение. [BLACK] SABBATH уже присутствуют в Зале славы, и это здорово. Однако зная, что представляет собой Зал славы рок-н-ролла, можно сказать, что жанр хэви-металла не получил должного внимания и уважения. Я это всегда говорил».



Несмотря на то, что артисты имеют право на попадание в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выпуска своего первого альбома или сингла, многие культовые хард-роковые и металл-группы, такие как JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN и MOTÖRHEAD, ещё не были признаны этой организацией, тогда как GUNS N 'ROSES попали в Зал славы в первый же год, как только это стало возможно. BLACK SABBATH были введены туда только в 2006 году, а через три года их примеру последовала METALLICA.













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