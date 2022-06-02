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*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
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Judas Priest

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2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон
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JUDAS PRIEST открыли европейский тур



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в клубе на 1600 человек в Берлине, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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2 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Чё-то Робертино совсем плохенький стал.
2 июн 2022
Nord61
Совсем несложную You've Got Another Thing Comin' еле тянет. А уж высокие ноты в The Sentinel - просто какой-то карикатурный писк. 🤦‍♂️
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2 июн 2022
WahrandPhain
Nord61, а кто-то деньги за это еще платит
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2 июн 2022
WahrandPhain
Если шутки в сторону, по человечески жаль деда, ему бы внуков нянчить да жамкать манку.
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2 июн 2022
C
Corpsegrinder04
А чего его жалеть то, он инвалид что ли, или тяжело больной какой ? Жалость у меня Удо на костылях вызывал и Роуз в инвалидном кресле.
Дед стариной трясёт фанатам на потеху. Тут не жалость а смех скорее вызывает))
Но молодец всё равно, хоть последние альбомы уже так себе.
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2 июн 2022
s
sibterminator
Булочник еще в хорошей форме и не дает петуха. Радует больше, что не квартет и бо он нахой не нужен.

просмотров: 449

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