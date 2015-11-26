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Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST



K.K. DOWNING отреагировал на новости о смерти бывшего ударника коллектива, Джона Хинча:



«Я крайне опечален известием о кончине Джона, который сыграл свою роль в создании и истории JUDAS PRIEST.



У нас так много воспоминаний о сумасшедших и веселых временах, которые мы все делили вместе".



Джон всегда был таким надежным и делал все в лучшем виде, включая его игру на барабанах, которую, вспоминая прошлое, можно назвать безупречной. Тот факт, что он продолжал играть до последнего дня, свидетельствует о его способностях и преданности своей любви к ударным.



Я хочу выразить искренние соболезнования семье и близким Джона от себя и от всех вас.



Покойся с миром, Джон».







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