сегодня



Басист JUDAS PRIEST : «Хэви-металл никогда не умрёт»



Басист JUDAS PRIEST Ian Hill недавно дал интервью радио Rob Rush. Отрывок из беседы приведён ниже.



Комментируя мнение о том, что рок мертв, Hill сказал:



«Я не думаю, что он когда-нибудь умрёт. Вопрос в том, чем ты его заменишь? Рок-н-ролл существует с 1950-х годов. В том смысле, что началось всё ещё тогда. И, как я говорил, если ты собираешься убить его, должна быть другая альтернатива из твоего искусственного поп-материала, с которым ты бы жил дружно. Всегда было что-то другое — это был либо блюз, либо джаз, либо сейчас это тяжёлый рок, тяжёлый металл. Всегда что-то было. И я определённо не слышал ничего, что могло бы заменить хэви-металл в данный момент... Но он никогда не умрёт. Всегда есть люди, которым нравятся разные вещи. И хэви-металл, безусловно, отличается от посредственной популярной музыки, которую вы слышите вокруг».



Hill также защитил GRETA VAN FLEET, которых обвиняют в том, что они являются клоном LED ZEPPELIN:



«Я знаком с ними, да. Я не слишком много их слушал. Послушайте, подобное неизбежно. У всех, особенно когда они начинают, есть идейные вдохновители. Когда мы начинали, на Ken'а [гитариста К. К. Downing'а] большое влияние оказал, к примеру, Джими Хендрикс, а моим вдохновителем был Джек Брюс из CREAM. Итак, вот вам человека: один играет Хендрикса, а я играю басовые партии Джека Брюса — и тогда это было узнаваемо. Но когда ты движешься вперёд, ты набиваешь руку, ты придумываешь своё собственное звучание, своё собственное направление, у тебя появляется собственный имидж — полный набор. Если они собираются звучать так, как другие группы, это может быть в какой-то мере ошибкой. Но я уверен, что это просто влияние, и, вероятно, это со временем пройдёт».















+7 -0



( 8 )





просмотров: 2048

