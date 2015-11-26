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Judas Priest

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25 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»

19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

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Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»



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Басист JUDAS PRIEST Ian Hill недавно дал интервью радио Rob Rush. Отрывок из беседы приведён ниже.

Комментируя мнение о том, что рок мертв, Hill сказал:

«Я не думаю, что он когда-нибудь умрёт. Вопрос в том, чем ты его заменишь? Рок-н-ролл существует с 1950-х годов. В том смысле, что началось всё ещё тогда. И, как я говорил, если ты собираешься убить его, должна быть другая альтернатива из твоего искусственного поп-материала, с которым ты бы жил дружно. Всегда было что-то другое — это был либо блюз, либо джаз, либо сейчас это тяжёлый рок, тяжёлый металл. Всегда что-то было. И я определённо не слышал ничего, что могло бы заменить хэви-металл в данный момент... Но он никогда не умрёт. Всегда есть люди, которым нравятся разные вещи. И хэви-металл, безусловно, отличается от посредственной популярной музыки, которую вы слышите вокруг».

Hill также защитил GRETA VAN FLEET, которых обвиняют в том, что они являются клоном LED ZEPPELIN:

«Я знаком с ними, да. Я не слишком много их слушал. Послушайте, подобное неизбежно. У всех, особенно когда они начинают, есть идейные вдохновители. Когда мы начинали, на Ken'а [гитариста К. К. Downing'а] большое влияние оказал, к примеру, Джими Хендрикс, а моим вдохновителем был Джек Брюс из CREAM. Итак, вот вам человека: один играет Хендрикса, а я играю басовые партии Джека Брюса — и тогда это было узнаваемо. Но когда ты движешься вперёд, ты набиваешь руку, ты придумываешь своё собственное звучание, своё собственное направление, у тебя появляется собственный имидж — полный набор. Если они собираются звучать так, как другие группы, это может быть в какой-то мере ошибкой. Но я уверен, что это просто влияние, и, вероятно, это со временем пройдёт».



JUDAS PRIEST




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

RomV


25 апр 2019, 10:40		Не, вот никого не волновало, что были тонны одинаковых хаер-маталл групп в середине 80-х, потом были тонных нирван, а в 00-х тонны альтернативщиков, у которых альтернативного друг другу было ровно столько же сколько у двух чашек из одного сервиза. Но стоило появиться одним подражателям спустя 40 лет после первоисточника, так все сразу начали у-лю-люкать.

Reflection


25 апр 2019, 11:45		Им больше говорить не о чем, кроме как о "рок мертв/не мертв"?

(да, походу не о чем)

StygianSaviour


25 апр 2019, 12:08		Рок - это ок. Рэп - это крэп.

gravitgroove


25 апр 2019, 14:17		-"потом были тонных нирван, а в 00-х тонны альтернативщиков"
Гранж - это тоже разновидность альтернативной музыки - рока/металла, если не знали. Ню метал это считай что тоже самое, но индастриальными и хип-хоповыми элементами и более экстремальным и "металлическим" ориентированным саундом гитар.
В общем, стили эти вполне имеют общее начало в своей основе.

-"...одним подражателям спустя 40 лет после первоисточника"
Вообще или новым? Просто Zeppelin такая команда, такого масштаба (самая влиятельная группа конца 60х и первой половины 70х, если не полностью), что сами люди ждут, когда снизайдет новый "мессия" в подсознании держа" чертежи" LZ. И как что-то подобное появляется, то все в эктазе сразу начинают орать о очевидном сходстве, даже если группа имеет что-то свое. Так было с прославившим и одновременно похоронившим дебютом Kingdom Come, в начале 00х только ленивый White Stripes не сравнивал с LZ, не смотря на то, что группа больше имела от гаражного рока. Можно еще вспомнить и Aerosmith в конце 70х.

ИванСемичев


25 апр 2019, 14:21
Какие сказочные долбоёбы . Им уже больше вообще не чем пиарится кроме как попугаи * рок- мёртв рок не мёртв а может всё таки мёртв или не окончательно *. ….. Рок будет мёртв если на земле не останется ни одного исполнителя в этом стиле и ни одного слушающего эту музыку . они насчёт этого серьёзно спорят ? народным песням зулусов и завываниям чукотских шаманов уже несколько тысяч лет но есть до сих пор кто это слушает и не плачет что эти жанры мертвы . А року всего то только 60 лет .

The Dark Moon


25 апр 2019, 15:08		>>>Hill также защитил GRETA VAN FLEET
Всё, пора создавать отдельную колонку для подобных новостей. Сколько уже человек защитило VAN FLEET? Пока я насчитал только Планта, Эллиота, а теперь и Хилла. Кто следующий?

Thrashold


25 апр 2019, 15:30		Роб, проснись, ты обосрался

Прошли годы когда митол слушали потому что это митол. Сейчас когда надо писать в первую очередь музыку, хоть и тяжелую, метал и вымер. Потому что большинство старых групп пилят метал ради метала, а про музыку забывают

Thrashold


25 апр 2019, 15:34		Тех же пристов старых никто не слушает, потому что их надо слушать с идеей: "ну тогда такой вокал был в новинку. Не, ну это ж 70е, такие риффы тогда никто не писал".
Присты конечно крутые как часть истории, но если их поставить нешарящему человеку, им это не зайдет. Хотя тот же Psychosocial, Sad But True или Hells Bells понравится всем и всегда.


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