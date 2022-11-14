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*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
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Judas Priest

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Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР



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Jayne Andrews, которая является менеджером JUDAS PRIEST на протяжении 36 лет, стала гостьей недавнего эпизода нового подкаста "Gabbing With Girlfriends", который ведёт жена и менеджер басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a Gloria. Во время беседы Andrews рассказала о том, что нынешний гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner не вошёл в число участников группы, которые были введены в Зал славы рок-н-ролла в этом году на мероприятии, которое состоялось 5 ноября в Лос-Анджелесе:

«Я пыталась добиться включения Richie в список, но всё зависит от того, как долго ты был в группе, и всё крутится вокруг классического альбома, культового альбома, а его на нём не было. Я опросила пару человек: "Он не был в группе так долго, а Richie был в группе дольше, чем он, когда его включили в список". Мне сказали, что это связано с некоторыми классическими, культовыми альбомами, исполнителями, которые участвовали в работе над ними... Там Rob, Glenn, Ian, Scott, а потом K. K. и Les Binks. Потому что я сказала: "Les Binks был в группе всего два года. Richie был в ней 12 лет". Но Les был на "Screaming For Vengeance" — он был на одном из классических альбомов [очевидно, она хотела сказать о "Stained Class"]. Вот почему его включили в список. Так что это действительно имеет смысл, если задуматься. Мне ответили: "Вы посмотрите на некоторые группы. У них так много разных составов, разных участников. Мы не можем включить в список всех". Когда они объяснили это, тогда всё стало понятно».




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14 ноя 2022
AnyMetalYouLike
"Там Rob, Glenn, Ian, Scott, а потом K. K. и Les Binks."

а потом К.К.? Охуевшая барышня, однако.
Like!5
14 ноя 2022
Exceptional
Всё равно тупо получается. Если уж включать в ЗСРНР, то текущий состав.
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