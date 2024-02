сегодня



Новое видео JUDAS PRIEST



"The Serpent And The King", официальное видео с текстом от группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выходящего восьмого марта на Sony Music.



Трек-лист:



01. Panic Attack

02. The Serpent And The King

03. Invincible Shield

04. Devil In Disguise

05. Gates Of Hell

06. Crown Of Horns

07. As God Is My Witness

08. Trial By Fire

09. Escape From Reality

10. Sons Of Thunder

11. Giants In The Sky



Deluxe edition bonus tracks:



12. Fight Of Your Life

13. Vicious Circle

14. The Lodger















+0 -0



( 1 ) просмотров: 448