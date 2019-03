Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

сегодня



Австралийская передача "May The Rock Be With You" недавно провела интервью с фронтменом Judas Priest Rob'ом Halford'ом. Ниже представлены выдержки из беседы.



О том, как выглядит типичное шоу Judas Priest образца 2019 года:



«Это то, чем группа занимается уже почти пятьдесят лет, а именно — представляет свою новейшую музыку. Я называю нас "работающей металл-группой", и под этим я имею в виду, что актуальны любые способы поддерживать свою актуальность. Потому что сколько мы уже существуем вместе, мы всегда выезжали в большие мировые турне, представляя нашу новую музыку. Это ровно то же самое, что мы делали с "Rocka Rolla", с 1974 года. Это замечательно, не так ли? Это действительно замечательно, и это настоящее благословение. В данный момент когда ты видишь Priest — это уже событие. Если ты веришь в металл и знаешь, где это всё началось: Бирмингем, две группы, Black Sabbath и Priest, и Sabbath сейчас взяли временный перерыв, мы надеемся, что временный. Priest всё ещё здесь, и мы делаем то, что мы делаем всегда, и помогаем вам путешествовать сквозь десятилетия металла. На фестивале "Download" мы проведём вас через "Sad Wings Of Destiny" и "Firepower" и всё, что было между ними».



О том, как он поддерживает свой голос в форме:



«Если бы я знал, я бы продавал этот совет за деньги: "Один доллар, пожалуйста, принимай один раз перед сном". Я не знаю, как это получается, правда, не знаю. Я думаю, что ключевым моментом в моей жизни стало то, что тридцать три года назад я бросил пить и принимать наркотики, потому что вокал — это физические нагрузки. Ты должен отдыхать и содержать все компоненты в нужном порядке, чтобы иметь возможность выдавать лучший результат в студии и главным образом — в туре. Все эти дорожные заботы очень выматывают, так же, как и сами разъезды. Ты наверняка замечал нечто подобное, когда ездил в отпуск: у тебя долгий перелёт, неделю ты там, а потом возвращаешься и думаешь: "Чтоб я ещё раз так съездил?! Да я ещё год буду отходить от такого отдыха". Представь, каково это ездить так почти каждый день на протяжении почти пятидесяти лет. Приходится акклиматизироваться и подстраивать своё физическое состояние под голос. По большей части это дело техники».



О цикле турне в поддержку последнего студийного альбома "Firepower" 2018 года:



«Это было феноменально. Ты никогда не знаешь наперёд, как примут ту или иную запись. Ты можешь вложить в альбом свои сердце и душу, а он провалится. Ты просто не можешь знать. Но мы верили в музыку, которую мы создавали. У нас была невероятная команда в продакшне: Andy Sneap, Tom Allom и Mike Exeter, которые провели просто потрясающую работу. Когда лейбл занимается подготовкой, релиз уже готов выйти и остаются считанные дни до его поступления в продажу, ты на самом деле не знаешь, какая будет на него реакция. В итоге он оказался одним из самых успешных релизов Judas Priest вообще. Все эти невероятные оценки, признание от критиков и наших фанатов, это мотивирует более, чем что-либо ещё. Это вдохновляет и мотивирует нас продолжать путь в "Будущее металла", как мы его называем. Мы очень всем благодарны».



О том, что осталось неизменным для Priest во время создания альбома:



«Я бы сказал, что это наша преданность делу и то, что мы не халтурим. Мы ничего не принимаем как должное. Мы понимаем, кто мы есть, что мы из себя представляем, и чего мы уже добились. Я имею в виду, что мы чётко осознаем, что значит быть группой под названием Judas Priest. Приходится всегда быть на высоте. Ты не можешь позволить себе отлынивать. Нет ничего хуже, чем увидеть группу и разочароваться из-за того, что что-то пошло не так, как должно было быть, по какой бы то ни было причине. Когда вы видите Priest на сцене, это всегда событие, и вы видите группу на пике своей формы».



О том, что помогает Priest продолжать свой путь после почти полувека существования:



«Это сложно выразить словами. Это определённо что-то внутри тебя — что-то, что нельзя просто взять и выключить. Просто невозможно. В конце тура, когда ты устаёшь как собака, ты хочешь только доползти до дома и завалиться спать.



Две недели спустя ты не можешь дождаться того, когда снова отправишься в путь. Когда ты снова окажешься в студии. Замечательно до сих пор хранить этот заряд, эту энергию, и не стать циничным или унылым, быть свободным от жалоб и сожалений. Место в группе — это очень большая привилегия, особенно если это место в такой группе, как Priest. Как я уже сказал, мы не принимаем наш статус как должное. В основе всего, что мы делаем, лежат принципы замечательного "Металл-сообщества", как мы его называем. Группы, фанаты — все объединены общим интересом и ориентируются друг на друга. Это великая вещь».



О том, что ждёт Priest дальше:



«Я бы сказал, что мы будем продолжать в том же духе. Тот факт, что Priest сейчас на подъёме, и мы просто горим этой музыкой и реакцией на неё. Поддержка фанатов и всё прочее наводят тебя на мысль: "А что будет, если мы запишем ещё одну песню? А потом ещё одну? Затем альбом?" А там уже и до нового тура рукой подать. Существует целая комбинация факторов, которая поддерживает нашу активность и подталкивает нас к тому, что будет сделано в дальнейшем. Если подумать, то каждый альбом Priest обладает своим настроением и звучанием. "British Steel" на несколько световых лет дальше от "Painkiller", который на расстоянии нескольких световых лет от "Stained Class", который так же далёк от "Sad Wings Of Destiny" и "Sin After Sin", и так далее — список можно продолжать. Это та часть Priest, которая продолжает интриговать и вызывать любопытство. Мы всегда ищем какую-то новую фишку в нашей группе для каждого нового проекта песен, которые мы собираемся выпустить. Мы уже сейчас думаем об этом. Мы уже встретились в Англии прямо перед тем, как приехать в Австралию, чтобы распланировать наше обозримое будущее, и я могу сказать, что новый альбом Priest определённо уже на подходе».















