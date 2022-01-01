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Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»



Rob Halford ответил на вопрос Audacy Check In о том, согласен ли он с утверждением Richie Faulkner'а о «более прогрессивном характере нового альбома группы»:



«Конечно, здесь есть металл. Но вот в чём дело: мы изо всех сил старались не повторять ничего из того, что мы делали ранее. Начиная с "Rocka Rolla" и заканчивая "Firepower", каждая пластинка имела свой характер. И это сложно, потому что фанаты говорят: "Мы хотим ещё один "Painkiller", "Мы хотим ещё один "British Steel". А мы отвечаем: "Ребята, мы это уже делали".



Фанаты знают, что мы — группа, которая всегда полна приключений и пробует что-то новое. И поэтому в новом альбоме, пожалуй, есть более прогрессивные элементы, в которые мы никогда раньше не углублялись. И это здорово, потому что, опять же, это дает нам и нашим фэнам ещё одну возможность увидеть другую сторону PRIEST. Но это всё ещё металл. Просто его стало больше. Здесь больше нот, чем было раньше».













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