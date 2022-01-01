Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
*Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CO... 15
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
*Новое видео BLOODYWOOD 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»



zoom
Rob Halford ответил на вопрос Audacy Check In о том, согласен ли он с утверждением Richie Faulkner'а о «более прогрессивном характере нового альбома группы»:

«Конечно, здесь есть металл. Но вот в чём дело: мы изо всех сил старались не повторять ничего из того, что мы делали ранее. Начиная с "Rocka Rolla" и заканчивая "Firepower", каждая пластинка имела свой характер. И это сложно, потому что фанаты говорят: "Мы хотим ещё один "Painkiller", "Мы хотим ещё один "British Steel". А мы отвечаем: "Ребята, мы это уже делали".

Фанаты знают, что мы — группа, которая всегда полна приключений и пробует что-то новое. И поэтому в новом альбоме, пожалуй, есть более прогрессивные элементы, в которые мы никогда раньше не углублялись. И это здорово, потому что, опять же, это дает нам и нашим фэнам ещё одну возможность увидеть другую сторону PRIEST. Но это всё ещё металл. Просто его стало больше. Здесь больше нот, чем было раньше».

ROB HALFORD Says Next JUDAS PRIEST Album Will





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 295

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом