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JUDAS PRIEST станут квартетом



JUDAS PRIEST сообщили о том, что в будущем туре будут выступать как квартет, так как Andy Sneap возвращается к работе продюсера:



«Привет, маньяки! Мы с нетерпением ждем возвращения в мировое турне... отмечая 50-летие JUDAS PRIEST как еще более мощной, неумолимой хэви-метал группы из четырех человек — с участием Glenn'а, который, как и прежде, будет выходить с нами на сцену то тут, то там. Большое спасибо Andy за все, что ты сделал, и за то, что продолжаешь быть в команде продюсеров нашего нового альбома... До скорой встречи, хэдбенгеры!»







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