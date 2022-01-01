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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 12
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Judas Priest

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|||| 28 сен 2022

Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что для нового альбома осталось записать только вокал



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В новом интервью изданию The Entertainment Outlet гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о ходе сессий записи нового альбома:

«Мы почти достигли цели. Мы пытались создать альбом, но первым препятствием была пандемия, потому что мы не могли собраться и поработать всей группой. А потом, когда ограничения из-за пандемии были сняты, мы смогли отправиться в турне. Так что следующим препятствием, если это можно так назвать, стало турне. Нам пришлось отправиться в турне и записывать кусочки и фрагменты в перерывах между гастролями. Мы уже записали барабаны, гитары, бас. Нам осталось записать вокал. У нас скоро американский этап тура, так что Rob'y [Halford'y, вокал] придётся беречь свой голос и использовать его экономно. Может быть, после этого вокал будет записан. У нас запланированы концерты в США и в Южной Америке, всё это закончится к декабрю. Так что, возможно, в новом году мы сможем начать работать над вокалом».

По поводу того, когда поклонники могут ожидать выхода следующего диска JUDAS PRIEST, Richie сказал:

«Всегда сложно говорить о сроках, потому что, как мы знаем, всё меняется. Но Rob всегда говорит: "Всё будет готово, когда придёт время". Нет смысла торопить события на данном этапе карьеры группы. Всё идёт своим чередом — мы работаем над альбомом и используем время, которое у нас есть. Сейчас нам не нужно проводить полтора года в студии площадью 10 000 квадратных футов на Фиджи, чтобы записать альбом, мы можем сделать это гораздо более экономичным способом. Поэтому мы заставляем технологии работать на нас, чтобы мы могли сделать всё наилучшим образом и выпустить альбом, когда сможем это сделать. Но всё будет готово тогда, когда придёт время».

Что касается того, как звучит новый материал JUDAS PRIEST, Faulkner сказал:

«[Продюсер и гастролирующий гитарист] Andy Sneap написал мне сегодня утром, что всё звучит очень массивно, очень уверенно. Я знаю, что людям нравится материал на предыдущем альбоме, но это не "Firepower 2", это что-то другое. Кому-то эта музыка может понравиться, кто-то может её возненавидеть. Когда вы читаете социальные сети, люди читают подобные комментарии и сразу понимают, как звучит альбом. Я не знаю, как они это делают. Но это хорошо. Это значит, что они заинтересованы в JUDAS PRIEST и заинтересованы в новой музыке. Но, как он сказал, материал звучит уверенно, круто и массивно. Всегда хорошо, когда у тебя есть что-то подобное и никто этого не слышал. И ты с радостью выпускаешь эту музыку в свет — ты хочешь, чтобы мир услышал её. Поэтому будет здорово, если мир услышит её. Слушатели могут её возненавидеть, но это всё равно волнительно».




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