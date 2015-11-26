Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 69
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 34
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 27
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

5 фев 2020 : 		 GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST

18 янв 2020 : 		 У гитариста JUDAS PRIEST полно идей

17 янв 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST разразился...

15 янв 2020 : 		 JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD прокатили мимо Зала Славы Рок-н-Ролла, а Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. взяли

13 янв 2020 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST в пятёрке по мнению фанатов

9 янв 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST отпраздновал 34 года трезвости
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим



*
zoom
*
* *
В недавнем интервью гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner ответи на вопрос о том, если бы у него была возможность пригласить на ужин трёх любых гитаристов (неважно, живы они или нет), то кто бы это был:

«Ну если вопрос ставится так, то... Первым бы я назвал Джими Хендрикса. Я бы очень хотел узнать, КАК всё это получилось, что вдохновляло его как гитариста и автора. Я понимаю, что он из блюза, но, как по мне, я не очень уверен, как именно это было — что взято от блюза, а что от чего-то иного. Так что я бы хотел, чтобы Джими был на этом событии. Вторым бы я выбрал Phil'a из MOTÖRHEAD. Мы всегда отлично проводили с ним время, он мой хороший друг. Он из Великобритании — из Уэльса — и несколько раз в прошлом мы с ними ездили в совместные туры — в Европе и Южной Америке. Мне он нравится, мы отлично проводим время. Так что вторым был бы он, а третьим... Я бы позвал, быть может, K. K. Downing'а. Я никогда не встречался с ним, так что был бы не против такого развития событий, чтобы расспросить об образе мышления, об историях PRIEST, и всё такое — у меня раньше никогда не было возможности с ним встретиться и поговорить. Так что вот мои трое!»

JUDAS PRIEST





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 449

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом