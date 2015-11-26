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Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим



В недавнем интервью гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner ответи на вопрос о том, если бы у него была возможность пригласить на ужин трёх любых гитаристов (неважно, живы они или нет), то кто бы это был:



«Ну если вопрос ставится так, то... Первым бы я назвал Джими Хендрикса. Я бы очень хотел узнать, КАК всё это получилось, что вдохновляло его как гитариста и автора. Я понимаю, что он из блюза, но, как по мне, я не очень уверен, как именно это было — что взято от блюза, а что от чего-то иного. Так что я бы хотел, чтобы Джими был на этом событии. Вторым бы я выбрал Phil'a из MOTÖRHEAD. Мы всегда отлично проводили с ним время, он мой хороший друг. Он из Великобритании — из Уэльса — и несколько раз в прошлом мы с ними ездили в совместные туры — в Европе и Южной Америке. Мне он нравится, мы отлично проводим время. Так что вторым был бы он, а третьим... Я бы позвал, быть может, K. K. Downing'а. Я никогда не встречался с ним, так что был бы не против такого развития событий, чтобы расспросить об образе мышления, об историях PRIEST, и всё такое — у меня раньше никогда не было возможности с ним встретиться и поговорить. Так что вот мои трое!»













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