Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»



В новом интервью с RadioactiveMike Z гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о том, когда он впервые открыл для себя музыку METALLICA:



«Думаю, это было в раннем подростковом возрасте. Когда я начал увлекаться более тяжёлой музыкой, такими вещами, как JUDAS PRIEST "Painkiller". Меня тогда познакомили с пластинкой "Painkiller". Я не могу вспомнить, что это было — "Master Of Puppets" или "...And Justice For All". Я помню эту синкопированную, тяжёлую музыку METALLICA. И, конечно, flying V... Фронтмен METALLICA James Hetfield входит в пятёрку лучших гитаристов для меня. Для многих людей это соло-гитаристы, но для меня один из лучших — Hetfield, его манера сочинения и исполнения риффов. И в ранние годы он играл на белой flying V. Он оказал на меня огромное влияние. Для меня он является связующим звеном METALLICA. Он фронтмен, связующее звено, рупор. И я большой фанат METALLICA.



Недавно вышел новый альбом [METALLICA]. На самом деле я ещё не всё слышал, но мне не терпится его послушать. Я слышал некоторые синглы, которые они выпустили. И сейчас они выпускают видео на каждую песню и создают связь с каждой из них. Так что они всегда были группой, которая идёт против течения, и я восхищаюсь ими за это. Но я люблю музыку. Я всегда был фанатом METALLICA».



Когда RadioactiveMike Z отметил, что техника даунстрока Hetfield'a легендарна, Faulkner согласился:



«Да, я бы никогда не смог это повторить. Я всегда ищу способы обойти этот момент и придумываю оправдания, почему я не смог бы этого сделать. А у меня нет оправдания, кроме того, что я ленивый. Поэтому я не могу играть даунстроком. Но он мастер в этом, и это определённо часть их звучания».







