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*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Judas Priest

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|||| 17 ноя 2023

Видео с текстом от JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Trial By Fire", которая взята из выходящего восьмого марта на Sony Music альбома "Invincible Shield".








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17 ноя 2023
IJzerklompje
Sony Music Entertainment - козёл!
Like!3  Dislike!1
17 ноя 2023
IJzerklompje
Послушал окольными путями. Начало подзатянуто, в целом песенка менее интересна, чем первый трек, но сносно. Ждём дальше.

просмотров: 1661

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