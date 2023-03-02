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*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 43
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 19
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 18
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»



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В новом интервью с ведущим программы Ozzy's Boneyard на SiriusXM Марком Стриглом вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, будет ли гитарист Andy Sneap продолжать гастролировать с группой спустя пять лет после того, как он был приглашён на замену Glenn'y Tipton'y, страдающему болезнью Паркинсона. Halford ответил:

«Я думаю, идея именно такая, да. Glenn выходит на сцену, когда может. Он всё ещё с нами. Glenn всё ещё очень важная, неотъемлемая часть JUDAS PRIEST и всех решений и шагов, которые мы делаем.

Эта чертова болезнь Паркинсона ужасна, она вторгается в твою жизнь и отбирает то, что сделало тебя личностью. Слава Богу, у нас есть все эти невероятные вещи, которые создал Glenn. Послушайте его лид-брейк в "Painkiller", послушайте это прекрасное соло в "Beyond The Realms Of Death" и многое другое. Гленн оставил неизгладимый след в музыке JUDAS PRIEST как соло- и ритм-гитарист.

Так что мы согласились с этим решением, потому что фанаты с любовью и поддержкой отнеслись к идее Glenn'a, а именно: "Я хочу поставить Andy на то место на сцене, где я стоял десятилетиями, и Andy будет исполнять мою роль", и это очень мощно. И это проявление любви Гленна к этой группе. Он хочет, чтобы группа продолжала существовать.

Так что мы договорились, что Andy всё ещё будет с нами, когда мы снова выйдем на сцену, и это здорово. Он проделал большую работу с тех пор, как вошёл в состав JUDAS PRIEST в самом начале, и это сработало. Фанаты его любят. Он отлично работает на сцене. Он предан своему делу. Он любит эту группу... Он делает очень важное дело».




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2 мар 2023
V
Van Taig
Снип-то молодец, и звук приличный накрутил, и играть умеет. А вот вы его хотели выкинуть и выступать с одним гитаристом, будучи всю свою историю группой двух гитар. Тогда видно и поняли, что фанатам он полюбился.

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