IAN HILL назвал свою любимую песню JUDAS PRIEST



В рамках беседы на подкасте The Break Down With Nath & Johnny басиста JUDAS PRIEST Ian'a Hill'a спросили, за кем в группе остаётся последнее слово, когда речь заходит о выборе сет-листа для концертов PRIEST. Он ответил:



«Ну, наверное, последнее слово за Rob'ом [Halford'ом, вокалистом]. Но, опять же, сейчас у нас в составе участники разных возрастов. У нас есть более молодой компонент — Richie [Faulkner, гитарист]. Он ровесник моего старшего сына. Затем Scott [Travis, барабанщик] и, конечно же, Glenn [Tipton, гитарист]. Он больше не может играть из-за его борьбы с болезнью Паркинсона. Но его мозг всё такой же острый, как булавка. А ещё Andy [Sneap, гитарист], Rob и я. Так что у нас целый спектр возрастов. У каждого есть свои любимые песни и свои типы композиций JUDAS PRIEST. Мы все вместе обсуждаем: "Да, это нравится. Нет, эта не нравится". И от этого мы и прыгаем дальше. Если кто-то категорично заявляет, что не хочет играть определённый трек, — ну и не надо, и наоборот — если кто-то очень хочет исполнить определённый трек, — давайте сыграем его. Как я уже сказал, некоторые песни мы просто обязаны исполнить — "Breaking The Law", "Living After Midnight" и тому подобные. Ради этого люди и приходят на шоу. А ещё есть другие классические песни PRIEST, с которыми немного проще, потому что их можно менять местами — в течение месяца можно исполнять одну песню, а потом сменить её на другую, похожую. А ещё надо постараться добавить туда что-нибудь новенькое — три, может быть, четыре новые песни максимум — примерно столько можно сыграть за один раз. Я уверен, что кандидатов в наш сет будет больше, чем я сейчас перечислил. И они просто будут меняться по ходу дела».



На вопрос о том, есть ли в каталоге группы песни, которые он хотел бы сыграть вживую, но так и не смог этого сделать, Ian сказал:



«Есть одна песня, которую мы как-то играли вживую, но не исполняем уже некоторое время, и это "Dissident Aggressor". Я до сих пор говорю, что это, пожалуй, моя самая любимая песня. Она сырая — просто чистый рок. Это одна из тех песен, которые даже в обстановке студии представляла из себя лишь две гитары, бас, барабаны и вокал. И в ней может быть одна была еще дополнительная гитара во время лид-брейка. В остальном это абсолютно сырая песня. Она хорошо подходит для исполнения на сцене. И помимо того, что это отличная композиция, я люблю эту песню. Есть и другие вещи. Мы никогда не исполняли "Before The Dawn" — с другой точки зрения, с другой стороны спектра, если в шоу есть спокойная часть. Сейчас люди предпочитают более энергичные вещи, а не спокойные. Но её тоже было бы здорово сыграть. Она длится всего две с половиной — три минуты, так что это не займёт много времени. Полным-полно прекрасных песен. Мы не исполняли "Sinner", так что было бы здорово сделать это снова. Мы не играли её уже давно. Но посмотрим».







