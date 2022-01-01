20 ноя 2022



IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest



В новом интервью Анне Эриксон с Audio Ink Radio Ian Hill из JUDAS PRIEST вновь порассуждал о том, что его группа однажды могла бы отправиться в турне с легендами металла IRON MAIDEN:



«Это отличная концепция. Проблема IRON MAIDEN и нас самих в том, что мы всегда заняты, мы всегда что-то делаем, и пытаться найти промежуток, когда обе группы ничем не заняты, чтобы мы могли сделать что-то вместе, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но это был бы отличный тур или отличная афиша — JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN, и, может быть, ещё одна или даже пару групп. Мы живём надеждой, что когда-нибудь это случится. Никогда не знаешь. Звёзды могут снова сойтись. [Смеётся]».







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