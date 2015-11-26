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Judas Priest

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18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

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10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме
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Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»



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Richie Faulkner в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, принимал ли участие в создании нового альбома JUDAS PRIEST Glenn Tipton:

«Безусловно. Когда Glenn узнал о болезни Паркинсона, мы отправились в турне с альбомом "Redeemer Of Souls", и после этого, как мы все помним, это стало слишком сложно для полного гастрольного цикла. Но у него по-прежнему остаётся разум, у него по-прежнему есть творческие идеи, и если у него наступил неудачный день, когда задача игры на гитаре кажется ему слишком сложной, он может изложить свои идеи, а я могу сыграть их для него. Если он говорит: "Нет, нам нужна другая нота" или "Я слышу что-то в своей голове", мы можем общаться таким образом. Так что ключевым ингредиентом, и нам повезло, что он у нас есть, является творческий ум Glenn'а. Как я уже сказал, даже если у него сегодня не самый лучший день, он всё равно может донести эти идеи до слушателей, принять участие в работе и удовлетворить свой творческий зуд, что, в свою очередь, создает лучший, более насыщенный альбом JUDAS PRIEST».

RICHIE FAULKNER Says Parkinson





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