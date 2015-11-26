сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST : «Glenn с нами!»



Richie Faulkner в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, принимал ли участие в создании нового альбома JUDAS PRIEST Glenn Tipton:



«Безусловно. Когда Glenn узнал о болезни Паркинсона, мы отправились в турне с альбомом "Redeemer Of Souls", и после этого, как мы все помним, это стало слишком сложно для полного гастрольного цикла. Но у него по-прежнему остаётся разум, у него по-прежнему есть творческие идеи, и если у него наступил неудачный день, когда задача игры на гитаре кажется ему слишком сложной, он может изложить свои идеи, а я могу сыграть их для него. Если он говорит: "Нет, нам нужна другая нота" или "Я слышу что-то в своей голове", мы можем общаться таким образом. Так что ключевым ингредиентом, и нам повезло, что он у нас есть, является творческий ум Glenn'а. Как я уже сказал, даже если у него сегодня не самый лучший день, он всё равно может донести эти идеи до слушателей, принять участие в работе и удовлетворить свой творческий зуд, что, в свою очередь, создает лучший, более насыщенный альбом JUDAS PRIEST».







</div>





+4 -0



просмотров: 1110

