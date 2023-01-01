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Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»



В новом интервью для Metal Magnitude гитарист JUDAS PRIEST Riche Faulkner рассказал о ходе сессий записи нового альбома:



«Сейчас он находится на стадии сведения, так что мы получаем миксы от [продюсера и гитариста JUDAS PRIEST] Andy Sneap'a. Но всё складывается как нельзя лучше. Миксы звучат великолепно. Так что как только они будут готовы, мы начнём выпуск альбома. Поэтому я всегда говорю людям: сначала сведение, мастеринг, а затем производство. Нужно создать альбом, выпустить винил, а ещё нужно сделать такой материал, который все будут слушать, изготовить упаковку, создать иллюстрации и всё остальное, чтобы потом мы могли представить его поклонникам. Это та упаковка, которую все знают и любят — обложка, оформление, которое все знают и любят в JUDAS PRIEST. Так что мы должны создать все эти вещи. Но что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно. Мы говорим о трек-листе, о том, в каком порядке будут идти треки, какие дорожки мы будем использовать, и всё в таком духе. Когда ты говоришь об этом, значит, работа над альбомом близка к завершению, так что для группы это волнительное время. Это захватывающе. Волнительно получить что-то, чего ещё никто не слышал.



Альбом "Firepower" был очень хорошо принят. Он вышел уже несколько лет назад, и мы должны превзойти его. Люди любят этот альбом, и нам есть к ему стремиться. Но это отличная цель. Когда планка так высока, нужно просто соответствовать ей и, надеюсь, превзойти её. Так что посмотрим».







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