Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
*Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT 13
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 13
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»
Показать далее
| - |

|||| 28 фев 2023

Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»



zoom
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал ведущему SiriusXM's Ozzy's Boneyard Марку Стриглу о ходе сочинения песен и сессий по записи следующего студийного альбома группы. На вопрос о том, чего поклонники могут ожидать от нового материала, Хэлфорд ответил:

«Это то, за что мы любим JUDAS PRIEST. Я всегда говорил, что мы — группа, которая может содрать кожу с вашего лица с "Painkiller", а в следующую секунду мы можем стать вашим "Turbo Lover" [турболюбовником], мы можем "Breaking The Law" [нарушить закон], мы можем стать "The Sentinel" [стражником].

Мы всегда получали массу удовольствия и впечатлений не только от альбомов, но и от песен в них. Это часть нас. И создание этих маленьких микрокосмосов наших личностей в песнях, все те названия, на которые я ссылался, у каждого из них есть как бы маленький минифильм, происходящий в вашей голове, когда вы думаете о тексте и послании, а затем всё это поддерживается невероятной музыкой.

Пластинка "Firepower" была чистой попыткой с нашей стороны немного поразмышлять и закрепить многие вещи, которые мы любили в JUDAS PRIEST с самого первого дня. Это не значит, что мы сказали: "Хорошо, давайте возьмём немного вибраций из "Rocka Rolla", а затем: "Как насчёт "Sad Wings Of Destiny"?", и "Не забудьте "Point Of Entry". Ничего подобного не было. Это было просто обобщение того, чего мы достигли в металле, и мы использовали это в своих мыслях, переходя от песни к песне. И я хочу сказать, что это немного облегчило задачу. Когда есть конкретная цель, направление и шаблон, по которым можно работать, вы можете постоянно возвращаться к ним и говорить: "Хорошо, вот здесь мы сосредоточиваем идеи и творчество", и так далее. Вот так и получился "Firepower". Этот альбом для меня, как для поклонника JUDAS PRIEST, так же важен, как, скажем, "Painkiller" для подтверждения существования группы, а также как "British Steel" для подтверждения существования группы. Под подтверждением я понимаю то, что мы как футбольная или баскетбольная команда. Эта команда была всегда, но вы привносите идеи, вы привносите изменения, а потом говорите: "Да, это те вещи, которые делают эту группу великой". И поскольку я всё продумываю до мелочей, это была философия моих мыслей в "Firepower". Так что у нас было всё это в голове, когда мы пытались сочинить нынешний альбом. И это может быть игрой разума.

Когда ты в группе, то всегда хочешь добиться большего. Каждая группа говорит: "Это самая лучшая запись, которую мы когда-либо создавали", и вы должны так говорить, потому что это должно быть вашей целью, что бы вы ни делали в данный момент времени, необходимо выкладываться на тысячу процентов, чтобы быть уверенным в этом утверждении: "Это лучшее, что мы когда-либо делали, по состоянию на данный момент".

Вот что мы пытаемся сделать со следующей работой. И его основа великолепна. Я имею в виду, опять же, в нём есть всё, что нужно от этой группы. Так трудно говорить о музыке, не так ли? Всё, что я могу сказать, — вы можете судить по тому, как я выражаюсь, — это огромное количество веры, любви, мысли, силы, риффов, сумасшедших барабанов и скрима. Это просто чума. Но в нём есть и знакомые элементы некоторых предыдущих работ. Это не значит, что мы делаем вторую часть "Firepower", — это не так. Но мы на финишной прямой. Ощущения прекрасные. Я слушаю его каждый день. Мне самому предстоит ещё много работы, но основу всех инструментов захватывающе слушать. И это хорошее ощущение.

Мы написали много песен, как всегда это делаем. Мы переписываем, переписываем, переписываем, а затем отбираем лучшие вещи, с которыми нам нужно работать. Так что у нас есть материал для альбома, и он просто чумовой. Новый материал просто огонь!»




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 487

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом