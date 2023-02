28 фев 2023



Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал ведущему SiriusXM's Ozzy's Boneyard Марку Стриглу о ходе сочинения песен и сессий по записи следующего студийного альбома группы. На вопрос о том, чего поклонники могут ожидать от нового материала, Хэлфорд ответил:



«Это то, за что мы любим JUDAS PRIEST. Я всегда говорил, что мы — группа, которая может содрать кожу с вашего лица с "Painkiller", а в следующую секунду мы можем стать вашим "Turbo Lover" [турболюбовником], мы можем "Breaking The Law" [нарушить закон], мы можем стать "The Sentinel" [стражником].



Мы всегда получали массу удовольствия и впечатлений не только от альбомов, но и от песен в них. Это часть нас. И создание этих маленьких микрокосмосов наших личностей в песнях, все те названия, на которые я ссылался, у каждого из них есть как бы маленький минифильм, происходящий в вашей голове, когда вы думаете о тексте и послании, а затем всё это поддерживается невероятной музыкой.



Пластинка "Firepower" была чистой попыткой с нашей стороны немного поразмышлять и закрепить многие вещи, которые мы любили в JUDAS PRIEST с самого первого дня. Это не значит, что мы сказали: "Хорошо, давайте возьмём немного вибраций из "Rocka Rolla", а затем: "Как насчёт "Sad Wings Of Destiny"?", и "Не забудьте "Point Of Entry". Ничего подобного не было. Это было просто обобщение того, чего мы достигли в металле, и мы использовали это в своих мыслях, переходя от песни к песне. И я хочу сказать, что это немного облегчило задачу. Когда есть конкретная цель, направление и шаблон, по которым можно работать, вы можете постоянно возвращаться к ним и говорить: "Хорошо, вот здесь мы сосредоточиваем идеи и творчество", и так далее. Вот так и получился "Firepower". Этот альбом для меня, как для поклонника JUDAS PRIEST, так же важен, как, скажем, "Painkiller" для подтверждения существования группы, а также как "British Steel" для подтверждения существования группы. Под подтверждением я понимаю то, что мы как футбольная или баскетбольная команда. Эта команда была всегда, но вы привносите идеи, вы привносите изменения, а потом говорите: "Да, это те вещи, которые делают эту группу великой". И поскольку я всё продумываю до мелочей, это была философия моих мыслей в "Firepower". Так что у нас было всё это в голове, когда мы пытались сочинить нынешний альбом. И это может быть игрой разума.



Когда ты в группе, то всегда хочешь добиться большего. Каждая группа говорит: "Это самая лучшая запись, которую мы когда-либо создавали", и вы должны так говорить, потому что это должно быть вашей целью, что бы вы ни делали в данный момент времени, необходимо выкладываться на тысячу процентов, чтобы быть уверенным в этом утверждении: "Это лучшее, что мы когда-либо делали, по состоянию на данный момент".



Вот что мы пытаемся сделать со следующей работой. И его основа великолепна. Я имею в виду, опять же, в нём есть всё, что нужно от этой группы. Так трудно говорить о музыке, не так ли? Всё, что я могу сказать, — вы можете судить по тому, как я выражаюсь, — это огромное количество веры, любви, мысли, силы, риффов, сумасшедших барабанов и скрима. Это просто чума. Но в нём есть и знакомые элементы некоторых предыдущих работ. Это не значит, что мы делаем вторую часть "Firepower", — это не так. Но мы на финишной прямой. Ощущения прекрасные. Я слушаю его каждый день. Мне самому предстоит ещё много работы, но основу всех инструментов захватывающе слушать. И это хорошее ощущение.



Мы написали много песен, как всегда это делаем. Мы переписываем, переписываем, переписываем, а затем отбираем лучшие вещи, с которыми нам нужно работать. Так что у нас есть материал для альбома, и он просто чумовой. Новый материал просто огонь!»







