23 июл 2022



TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»



Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens заявил, что так и не дождался звонка от своих бывших коллег по группе по поводу того, что их наконец-то ввели в Зал славы рок-н-ролла.



Owens присоединился к JUDAS PRIEST в 1996 году после того, как барабанщик группы получил видеозапись его выступления с кавер-группой PRIEST BRITISH STEEL. В то время JUDAS PRIEST искали замену Rob'y Halford'y, который впоследствии вернулся в группу.



Owens записал два студийных альбома с JUDAS PRIEST — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года — до возвращения Хэлфорда в группу.



Tim обсудил своё отсутствие на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в новом интервью в рамках серии "King For A Day" журнала Rolling Stone:



«Это прискорбно, что Зал славы не может ввести в него участников, которые были в группе почти 10 лет и имели номинацию на "Грэмми", две студийные записи, две концертные записи, DVD. Жаль, что они не могут этого сделать. Больше всего меня беспокоит то, что мне даже не позвонили из JUDAS PRIEST по этому поводу. Мне позвонили, что австралийский агент использует название "Metal Gods" для моего предстоящего тура с бывшим барабанщиком AC/DC и DIO Simon'ом Wright'ом. Мне сказали: "Мы в этот раз не будем противиться, но в будущем ты не должен позволить им использовать это название".



Тот ли это телефонный звонок? Как насчёт того, чтобы парни из группы попали в Зал славы, которые этого заслуживают? Мне не позвонили со словами: "Ты был важной частью группы. Вот причины, по которым тебя не берут, но ты был важен для нас и ты часть нашей семьи". Не было даже телефонного звонка. То, что меня не пригласили, это уже не так важно.



Вот как я на это смотрю: я в Зале славы. Я был в группе почти 10 лет. Когда кто-то говорит, что JUDAS PRIEST в Зале славы, я пел в JUDAS PRIEST, так что я в Зале славы.



Было бы просто приятно получить письмо или звонок. Единственные письма, которые я получаю, — это угрозы. Это досадно, потому что мы друзья. Жаль, что менеджмент беспокоится только об этом, вместо того, чтобы сказать: "Мы должны послать Тиму письмо или бутылку шампанского, чтобы поблагодарить его за годы работы в группе"».







+4 -0



просмотров: 293

