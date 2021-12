сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал испанскому изданию Mariskal Rock о ходе сессий по сочинению песен для нового альбома:



«Медленно, но верно этот материал обретает форму, мы всегда так делаем. Обычно когда мы отправляемся в мировые турне, обычно мы гастролируем в поддержку нового альбома. В этот раз мы поступили немного иначе, потому что это был год празднования 50-летия, которое продолжится в следующем году.



У него хорошее звучание, чувак. Он звучит очень сильно. Я очень рад за наших поклонников. Я думаю, что это будет ещё одно великолепное проявление страсти, которая всё ещё есть у нас как у авторов и у музыкантов, которые в состоянии записать и выпустить новый металлический альбом.



У нас есть куча материала. Не знаю, когда мы с тобой разговаривали в последний раз, но с тех пор у нас была одна большая сессия сочинения — в марте, в каком бы году это ни было; не в этом году, а в прошлом, я думаю. А потом ещё одна — перед фестивалем Bloodstock [в августе]. Так что у нас есть сильные идеи... Ну это не просто идеи — это законченные песни. Мы ещё не перешли к полноценному производству.



Он будет крутым. Это будет очень, очень хороший момент».



Halford также сообщил о состоянии здоровья гитариста PRIEST Glenn'a Tipton'a, у которого семь лет назад была диагностирована болезнь Паркинсона, после того как он страдал от этого заболевания по меньшей мере полдесятка лет назад. Tipton объявил в начале 2018 года, что собирается отказаться от гастрольной деятельности в поддержку "Firepower". Его заменил продюсер "Firepower" Andy Sneap, который также известен своей работой в NWOBHM-коллективе HELL и культовой трэш-группе SABBAT.



Отвечая на вопрос о том, будет ли Tipton участвовать в сессиях записи следующего альбома PRIEST, Rob сказал:



«Есть разные варианты. Glenn всё ещё может играть на гитаре. Он играет по-другому, но он всё ещё может играть. Недавно он вышел с нами на фестивале Bloodstock и сыграл "Metal Gods", "Breaking The Law" и "Living After Midnight", вроде так. Он может играть. Так что он будет на следующем альбоме. Какую бы работу он ни делал, он ценен и действительно важен. Он участник JUDAS PRIEST. Он всё ещё в строю. Он всё ещё важный компонент этой группы и того, что эта группа из себя представляет, особенно в смысле сочинения песен. Он внёс огромный вклад в те песни, которые у нас есть на данный момент. И мы всё ещё будем продолжать сочинять — мы продолжим собирать материал. Потому что невозможно перестать сочинять. Календарь говорит вам, лейбл говорит: "Мы хотели бы записать альбом, бла-бла-бла", потому что на подготовку уходят месяцы, а потом месяцы на продвижение. А часы тикают.



Так что да, он молодец. Он всё ещё борется. Он не позволяет остановить себя чему бы то ни было. Он — отличный пример для людей, которые активно и продуктивно живут с болезнью Паркинсона. Так что он по-прежнему очень похож на песню "No Surrender" — герой хэви-металла».













