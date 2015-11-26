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Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре



Rob Halford в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что фанаты вправе ожидать от нынешних гастролей:



«Это уникальная вещь. JUDAS PRIEST прославились не только благодаря нашей музыке, но и благодаря шоу, зрелищу, которое мы устраивали на протяжении десятилетий... Мы дарим вам неизгладимые металлические воспоминания, поэтому, если вы видели или стали свидетелем шоу JUDAS PRIEST, это навсегда остаётся в вашем сердце и в вашем сознании. Так что для нас это возможность сделать то же самое, но в новом измерении. Мы создали очень крутые декорации — это как настоящая фабрика.



Когда я был ребёнком, когда мы росли в Мидлендсе [часть Великобритании], нас окружала тяжёлая промышленность, сталелитейные заводы, металлургические предприятия и всё в таком духе. Так что мы как бы переносим вас в то, что мы называем "металлическим заводом JUDAS PRIEST", где производится металл. И мы себя этим окружаем. У нас эффектное световое шоу, которому мы всегда придавали особое значение, великолепные вещи, происходящие на видеоэкранах, то, что мы носим... И пара сумасшедших вещей, таких как этот гигантский, огромный, надувной бык, который в два раза меньше сцены, потому что там, откуда мы родом, в Бирмингеме, есть знаменитая арена для боя быков. И быки, которых там продавали, стали своего рода синонимом этого. Так что в конце шоу у нас происходит нечто подобное, и люди говорят: "Боже мой! Это что, реально?"



Это просто отличный, отличный вечер и праздник всего того, что вы знаете и любите в JUDAS PRIEST. Но во главе всего стоит музыка. Мы всегда говорили, что нельзя строить все эти вещи вокруг песен, которые не соответствуют им. И мы это сделали — мы делали это снова и снова. Так что у нас отличный сет-лист, действительно классный сет-лист. Это как машина времени. Мы берём вас с собой в прошлое, насколько это возможно, на наш самый первый альбом "Rocka Rolla"; мы впервые представили эту песню на сцене. Так что есть несколько сюрпризов как в музыкальном плане, так и во всём остальном.



Я знаю, что мы слышим, как люди говорят: "Вы не можете пропустить это шоу". Что ж, это правда: вы не можете пропустить это шоу. Потому что 50-летие бывает только раз в жизни. Так что приходите и посмотрите. Это будет прекрасно».







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