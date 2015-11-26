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Judas Priest

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22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History

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|||| 28 янв 2019

JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"



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JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine" — это случилось на выступлении в Париже двадцать седьмого февраля.

По имени этой темы был назван пятый альбом группы, который в США выходил под названием "Hell Bent for Leather" и стал последним для барабанщика Les'a Binks'a в составе JUDAS PRIEST.



JUDAS PRIEST Performs






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Fixxxxer


28 янв 2019, 20:02		Еееее, я там был! Песня шикарно звучит живьём, жаль, что так редко её исполняют

Nepalcev


28 янв 2019, 21:03		"... двадцать седьмого февраля."
Это уже "Time Machine" получается.)


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