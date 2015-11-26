28 янв 2019



JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"



JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine" — это случилось на выступлении в Париже двадцать седьмого февраля.



По имени этой темы был назван пятый альбом группы, который в США выходил под названием "Hell Bent for Leather" и стал последним для барабанщика Les'a Binks'a в составе JUDAS PRIEST.



















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