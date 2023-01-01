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Judas Priest

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9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»

31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

27 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

26 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»
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GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST



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GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST в рамках фестиваля Power Trip:

01. The Hellion / Electric Eye
02. Riding On The Wind
03. Heading Out To The Highway
04. Lightning Strike
05. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)
06. The Sentinel
07. A Touch Of Evil
08. Turbo Lover
09. Firepower
10. Desert Plains
11. Rapid Fire
12. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
13. You've Got Another Thing Comin'
14. Painkiller

Encore:

15. Hell Bent For Leather
16. Metal Gods (with Glenn Tipton)
17. Breaking The Law (with Glenn Tipton)
18. Living After Midnight (with Glenn Tipton)




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