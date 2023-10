сегодня



GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST



GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST в рамках фестиваля Power Trip:



01. The Hellion / Electric Eye

02. Riding On The Wind

03. Heading Out To The Highway

04. Lightning Strike

05. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

06. The Sentinel

07. A Touch Of Evil

08. Turbo Lover

09. Firepower

10. Desert Plains

11. Rapid Fire

12. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

13. You've Got Another Thing Comin'

14. Painkiller



Encore:



15. Hell Bent For Leather

16. Metal Gods (with Glenn Tipton)

17. Breaking The Law (with Glenn Tipton)

18. Living After Midnight (with Glenn Tipton)







+0 -0



просмотров: 327