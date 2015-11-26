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Judas Priest

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11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980

27 авг 2018 : 		 Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?

26 авг 2018 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

22 авг 2018 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла

20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

7 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST 9 марта выступили в Сиднее на австралийском фестивале Download. Фэн-видео с выступления доступно ниже.

Сет-лист был следующим:

01. Firepower
02. Delivering the Goods
03. Sinner
04. Lightning Strike
05. Desert Plains
06. No Surrender
07. Turbo Lover
08. Guardians / Rising From Ruins
09. Freewheel Burning
10. You've Got Another Thing Comin'
11. Hell Bent for Leather
12. Painkiller

Бис:

13. The Hellion / Electric Eye
14. Breaking The Law



Watch JUDAS PRIEST Perform At DOWNLOAD Festival In Sydney, Australia






















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