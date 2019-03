сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST 9 марта выступили в Сиднее на австралийском фестивале Download. Фэн-видео с выступления доступно ниже.



Сет-лист был следующим:



01. Firepower

02. Delivering the Goods

03. Sinner

04. Lightning Strike

05. Desert Plains

06. No Surrender

07. Turbo Lover

08. Guardians / Rising From Ruins

09. Freewheel Burning

10. You've Got Another Thing Comin'

11. Hell Bent for Leather

12. Painkiller



Бис:



13. The Hellion / Electric Eye

14. Breaking The Law



















































+3 -1









просмотров: 790