26 дек 2022



Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford заявил, что он очень рад, что покойный барабанщик группы, Дэйв Холланд был введён в Зал славы рок-н-ролла вместе с остальными участниками. В беседе с PVT's Rock N Roll James Halford сказал:



«Дэйв уже несколько лет находится на небесах. Он скончался. Но я думаю, что его введение в Зал славы — это прекрасно. Его музыка будет жить вечно. Это так важно. И мы представляли дух Дэйва. Его барабанная работа на всех тех альбомах, которые он записал с нами, — особенно "British Steel" — была превосходной, он был отличным барабанщиком».



Холланд умер в январе 2018 года в Луго, Испания, где 69-летний музыкант, как сообщается, проживал после того, как провёл несколько лет в британской тюрьме. Барабанщик был осуждён в январе 2004 года за попытку изнасилования 17-летнего подростка в своём коттедже в Нортгемптоншире, Англия, когда тот давал ему уроки игры на барабанах. О насилии стало известно из письма, написанного подростком своим родителям. Холланд всегда отрицал свою причастность к попытке изнасилования ученика с особыми потребностями и одно время планировал написать полную биографию своей жизни и карьеры.



Сообщая о кончине Холланда, испанская газета El Progreso сообщила, что он жил незаметно в уединенной части Испании, и соседи, знавшие его, отзывались о нём как об «очень добром и вежливом».







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