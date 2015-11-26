Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 123
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 53
*Новое видео KREATOR 32
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 31
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford признался, что идея насчет квартета была его:

«Это все исходило от меня, а не от группы»,— сказал н он в интервью Billboard, объяснив, что, поскольку группа была основана в составе четырех человек, он решил, что будет уместно вернуться к этому на рамках 50-летнего юбилея. «Конечно, это обернулось против меня, не так ли? Делать что-то в составе четырех человек сейчас было бы просто неправильно, нелепо, безумно, сумасбродно, просто смешно, как будто я сошел с ума, выпил чашку чая и расслабился. Сейчас это вроде как уже забылось. Я, естественно, думал о хорошем и хотел как лучше, но... я не первый музыкант, которому пришла в голову безумная идея».

ROB HALFORD Admits It Was His Idea For JUDAS PRIEST To Tour As Quartet: 'That Blew Up In My Face, Didn't It?'



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Shurrick


4 фев 2022, 19:42		"Дед, пей таблетки, а то получишь по жо..." Стоп, так он же как раз этого и добивается!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 425

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом