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Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford признался, что идея насчет квартета была его:



«Это все исходило от меня, а не от группы»,— сказал н он в интервью Billboard, объяснив, что, поскольку группа была основана в составе четырех человек, он решил, что будет уместно вернуться к этому на рамках 50-летнего юбилея. «Конечно, это обернулось против меня, не так ли? Делать что-то в составе четырех человек сейчас было бы просто неправильно, нелепо, безумно, сумасбродно, просто смешно, как будто я сошел с ума, выпил чашку чая и расслабился. Сейчас это вроде как уже забылось. Я, естественно, думал о хорошем и хотел как лучше, но... я не первый музыкант, которому пришла в голову безумная идея».







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