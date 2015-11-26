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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец



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В рамках беседы с Ian'ом Hill'ом у него спросили, верит ли он в то, что именно так они и встретят конец, на что он ответил:

«Я не вижу причин, почему бы и нет. Мы все реалисты. Никто из нас не становится моложе, так что конец не за горами, хотя когда именно он покажется, мы не знаем. Я полагаю, что все довольны друг другом и нынешним составом, что почти так же важно, как и музыкальная состоятельность.

Вы можете найти самых лучших музыкантов в мире, но если это кучка идиотов, вы долго не продержитесь. Мы все ладим друг с другом. Мы все семья, правда. И мы будем продолжать в этом составе столько, сколько сможем».

IAN HILL Believes JUDAS PRIEST



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


24 ноя 2021, 13:36		Вокалист Judas Priest - единственный участник группы, который встречал концы в любом составе

Family Ghost


24 ноя 2021, 13:41		Сводил концы с концами, так сказать


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