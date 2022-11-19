19 ноя 2022



Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома



В новом интервью Роберту Кавуото из Metal Rules гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о музыкальном направлении предстоящего альбома:



«Знаете что? В наши дни Интернет, кажется, знает всё о том, как будет звучать новый альбом, основываясь на паре слов, которые мы произнесли в предыдущих интервью. Я думаю, мы упомянули слово "прогрессивный", и все думают, что альбом будет похож на "Nostradamus" [двойной альбом JUDAS PRIEST 2008 года в стиле симфонического хэви-металла о Нострадамусе], или RUSH, и это две разных вещи. Я определённо использовал слово "прогрессивный" [для описания нового материала JUDAS PRIEST в предыдущих интервью], просто потому, что в нём есть несколько музыкальных приёмов, которых нет в "Firepower". Но это не делает его альбомом в стиле RUSH. Это только значит, что вместо, например, куплетов, перехода и припева там может быть ещё пара музыкальных пассажей, чтобы сделать его немного более интересным; возможно, это неправильное слово. Я не знаю. В наши дни нужно быть осторожным со словами, которые вы используете. Так что это не "Firepower 2", но это та же группа несколько лет спустя, так что есть очевидные связи с последней пластинкой. Но это ни в коем случае не "Firepower 2".



Ни один альбом JUDAS PRIEST не был похож на другой, но у них есть общая ДНК. И мы всегда стараемся сделать так, чтобы следующая пластинка звучала немного лучше, какой бы смысл в это ни вкладывался. "Лучше" — это субъективное понятие. Итак, лучше ли он сочинён? Лучше ли лирика? Звучит ли он лучше? Всё это всегда субъективно. Так что трудно сказать точно. Но я бы сказал, что это музыкальное приключение в большей степени, чем предыдущий альбом. Но, опять же, кто-то может послушать его, когда он выйдет, и сделает совершенно иные выводы. Так что всегда трудно подвести итог собственной музыке, чтобы не оказаться в яме, которую ты сам и вырыл».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 629

