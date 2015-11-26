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Judas Priest

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23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

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1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим
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JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"



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В рамках недавнего разговора с "Jeremy White Podcast" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь планы по поводу издания делюкс-версии альбома "Painkiller" в честь 30-летия:

«Мы рассматриваем все варианты. Я скажу вам так: все эти темы (юбилеи альбомов) подкрадываются к вам... "Painkiller" занимает особое место в истории PRIEST и всего металла в целом по части того, что он дал людям. И мы знаем об этом. Так что мы и как группа, и менеджмент, и лейбл рассматриваем варианты того, чтобы достойно отметить эту веху. Так что вам стоит просто проверять официальные аккаунты PRIEST в различных социальных сетях. Но совершенно точно, что каким-то образом мы это отметим!»

JUDAS PRIEST Will





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

RomV


19 ноя 2020, 01:23		Так он же в сентябре 90ого вышел, а сейчас почти конец ноября. До конца года полтора месяца. Уже кажется опоздали.


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