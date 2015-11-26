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JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"



В рамках недавнего разговора с "Jeremy White Podcast" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь планы по поводу издания делюкс-версии альбома "Painkiller" в честь 30-летия:



«Мы рассматриваем все варианты. Я скажу вам так: все эти темы (юбилеи альбомов) подкрадываются к вам... "Painkiller" занимает особое место в истории PRIEST и всего металла в целом по части того, что он дал людям. И мы знаем об этом. Так что мы и как группа, и менеджмент, и лейбл рассматриваем варианты того, чтобы достойно отметить эту веху. Так что вам стоит просто проверять официальные аккаунты PRIEST в различных социальных сетях. Но совершенно точно, что каким-то образом мы это отметим!»













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