ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в недавнем интервью "Talk Is Jericho" рассказал о состоянии здоровья Glenn’a Tipton’a:



«Он имеет дело с болезнью Паркинсона уже очень-очень давно. У него она была целую вечность, и он даже не знал, что она у него есть, до того момента, пока врачи не начали тесты. Они сказали: "Ты знаешь, это началось в твоём теле уже много лет назад". Я подумал: “Боже, не могу поверить, что он всё ещё мог выходить на сцену”. Это ужасная, ужасная, жестокая вещь для любого, кому приходится иметь с ней дело. И Glenn мужественно борется с недугом.



Он был и всегда будет полноправным членом PRIEST. Он вернулся в Великобританию и, наверное, занимается риффами. Он всё ещё умеет играть на гитаре, и он всё ещё пишет музыку. И его имя будет на следующих песнях PRIEST, когда мы, наконец, вернёмся в мир, в котором сможем сочинять и записывать новый материал.



У нас есть фонд его имени, и наши прекрасные поклонники по всему миру уже собрали сотни тысяч долларов, которые идут на исследования. Вы можете сделать это, зайдя в любой аккаунт PRIEST в соцсетях, и сделать пожертвование, хоть доллар, хоть пенни — что угодно. Мы также выставили мотоцикл перед шоу, чтобы все могли посидеть на нём и положить доллар в горшочек, может, десять — сколько угодно. Мы всегда собираем деньги, потому что будь то Паркинсон, рак, да что угодно — никогда не хватает денег, чтобы финансировать исследования. Так что всё на пользу».







