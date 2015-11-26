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Judas Priest

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25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в недавнем интервью "Talk Is Jericho" рассказал о состоянии здоровья Glenn’a Tipton’a:

«Он имеет дело с болезнью Паркинсона уже очень-очень давно. У него она была целую вечность, и он даже не знал, что она у него есть, до того момента, пока врачи не начали тесты. Они сказали: "Ты знаешь, это началось в твоём теле уже много лет назад". Я подумал: “Боже, не могу поверить, что он всё ещё мог выходить на сцену”. Это ужасная, ужасная, жестокая вещь для любого, кому приходится иметь с ней дело. И Glenn мужественно борется с недугом.

Он был и всегда будет полноправным членом PRIEST. Он вернулся в Великобританию и, наверное, занимается риффами. Он всё ещё умеет играть на гитаре, и он всё ещё пишет музыку. И его имя будет на следующих песнях PRIEST, когда мы, наконец, вернёмся в мир, в котором сможем сочинять и записывать новый материал.

У нас есть фонд его имени, и наши прекрасные поклонники по всему миру уже собрали сотни тысяч долларов, которые идут на исследования. Вы можете сделать это, зайдя в любой аккаунт PRIEST в соцсетях, и сделать пожертвование, хоть доллар, хоть пенни — что угодно. Мы также выставили мотоцикл перед шоу, чтобы все могли посидеть на нём и положить доллар в горшочек, может, десять — сколько угодно. Мы всегда собираем деньги, потому что будь то Паркинсон, рак, да что угодно — никогда не хватает денег, чтобы финансировать исследования. Так что всё на пользу».



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

hansi_hrb


25 ноя 2020, 13:00		https://www.youtube.com/watch?v=pCnKChDwh1M чет вспомнилось

Svarg_1349


25 ноя 2020, 13:58		Скоро в топах будет один Хэлфорд.

dark_medieval_times


25 ноя 2020, 14:42		так он и так в топах ))

kircore


25 ноя 2020, 15:01		Хэлфорд - широкой души педераст.
И Металлический Бог, конечно же.

Exceptional


25 ноя 2020, 15:04		Спасибо! Я просил, я получил. И всё же... нужно больше членов!

Svarg_1349


25 ноя 2020, 15:26		Надо чтобы в топе был только Хэлфорд!


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